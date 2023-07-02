Лугина: наши костюмы – не какой-то импорт, а все произведено белорусами

На неделе в Уфе прошел X Форум регионов Беларуси и России. Глава Башкортостана назвал это главным событием года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе в Уфе прошел X Форум регионов Беларуси и России. Глава Башкортостана назвал это главным событием года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Многие белорусские главы регионов предпочли для себя из 9 тематических площадок форума именного аграрную. Случайностей в этом нет. За 10 лет форума продовольственный товарооборот вырос наполовину, а сотрудничество идет с 72 регионами России. Единая аграрная межрегиональная политика – одна из поставленных задач.
Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:
Надо учитывать, что к 2050 году население земли увеличится до 10 миллиардов человек. И сегодня рост потребностей населения больше, чем мировой рост производства сельскохозяйственной продукции. Наша миссия – России и Беларуси – преимущества которые у нас есть, а это земельные и людские ресурсы России, технологическое очень неплохое преимущество у Беларуси, именно по сельскохозяйственной технике, по выращиванию сортов растениеводческой продукции, продуктивного скота. В этом белорусы успели очень хорошо. И этот обмен, кооперация дает резко повысить эффективность.
Кристина Протосовицкая:
Накормим себя, а соседей?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Накормим и себя, и соседей. Вы видите, Российская Федерация в прошлом году наторговала на 42 миллиарда долларов продукции. Мы страна небольшая по отношению к России, но более 8 миллиардов тоже. Это крепость экономики.
О полном снятии барьеров заявила на форуме и глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. В кулуарах форума выносили свой модный приговор участникам. К слову, премьер-министр Башкортостана выбрал костюм белорусского производителя.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Все ждут наших товаров, особенный акцент сделали на деловой одежды. Я думаю, что, кроме костюмов «Коминтерна», можем и женскую линейку представить гораздо шире. И особый акцент этот регион сделал на детской одежде.
Кристина Протосовицкая:
Вы в кулуарах, общаясь с участники, заприметили деловые костюмы?
Татьяна Лугина:
Конечно. С гордостью говорим, что наши костюмы – не далекий или близкий какой-то импорт, а все произведено белорусскими швеями, модельерами и дизайнерами, преимущественно из белорусских текстильных тканей.
Конгресс-холл «Торатау» стал главной площадкой пленарного заседания. Название архитектурная жемчужина Уфы получила неспроста: Торатау – одна из древнейших гор планеты, и находится она в Башкортостане. В переводе «Бог-гора».
Кристина Протосовицкая:
И так на протяжении всех двух дней. Уфа наводит лоск для участников форума.
Такой тщательный подход Башкортостана в широком смысле слова принес свои плоды. В портфеле X форума контракты на сумму 110 миллиардов российских рублей и порядка сотни соглашений о сотрудничестве. А это гарантия, что диалог регионов продолжится. Акценты межрегионального развития на пленарном заседании расставит Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С учетом смещения глобального фокуса на Восток и Юг нашим странам необходимо встраиваться в матрицу этих рынков. В том числе за счет полноправного участия белорусских и российских регионов в логистических маршрутах «Север – Юг», «Меридиан». Нам нужны совместные технологические центры и конструкторские разработки, ориентированные на рынок Союзного государства и ЕАЭС. И в большей степени не на импорт товаров и услуг, а на импорт технологий.
X Форум регионов – уже история. История, у которой точно будет продолжение. Формат партнерства, который, вопреки скептикам, повышает свою значимость для развития двусторонних отношений. Новую страницу союзной летописи продолжит писать белорусская сторона – в следующем году принимать форум будет Витебск.
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