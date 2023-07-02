Вещаем из самого сердца столицы. Анонс работы выездной студии СТВ на 3 Июля

Новости Беларуси. Гимн. Мы слышим его в моменты Побед, в торжественные минуты – от школьных линеек до визитов самого высокого уровня. Будет звучать он, конечно, и завтра. Более того, белорусы споют его вместе за несколько минут до салюта. Завершать День Независимости совместным исполнением гимна – этой традиции больше 15 лет, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Готовится к празднику и телеканал СТВ. Наши коллеги буквально в эти минуты завершают подготовку к телемарафону. Чтобы передать торжественную атмосферу города, в центре Минска мы развернули выездную студию.
О самых интересных моментах завтрашнего сценария расскажет Екатерина Забенько.