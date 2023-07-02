«Другого шанса подняться у них не будет». Эксперты объяснили, почему англичанка гадила раньше и делает это сейчас

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Есть устойчивое выражение «англичанка гадит». Я думаю, известно оно каждому из нас. Вам лично «англичанка гадит», Павел, если так можно выразиться?

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Если говорить о британской кошке, то периодически случается. А государство Великобритания, ну, не в отношении персонально меня, разумеется, а в отношении Российской Федерации, да, гадит, как минимум с середины XVI века. И порой даже диву даешься, ради чего. Ну, уж так сложилась наша история. Британия, конечно, не придумала политическое лицемерие, но в этом вопросе достигла потрясающего совершенства. Надежда Сасс:

Игорь, а как бы вы ответили на этот вопрос?

Игорь Англер, британист, юрист-международник, член Союза писателей России:

Ну, вы знаете, возвращаясь к англичанке, парафируя это выражение устойчивое, было еще одно в свое время выражение. Как говорили рыцари Круглого стола: «новости узнаем из королевского горшка». Поэтому тут вот такая история двузначная, смотря с какой стороны подойти. У рыцарей своя история отношения к королеве, у остального мира своя. Я бы, наверное, не стал бы только зацентровывать отношение англосаксонского мира и России, Великобритании и России, начиная с XVI века. Я думаю, что отношение к Великобритании, к ее политике примерно одинаковы у многих стран мира. Англичане много где наследили, раздробили карту и, соответственно, пожинают плоды этой самой междоусобицы и неоколониализма. Надежда Сасс:

Виктор, а как вы считаете, это выражение применимо к нынешним обстоятельствам, к нынешней игре, Большой игре?