«Другого шанса подняться у них не будет». Эксперты объяснили, почему англичанка гадила раньше и делает это сейчас
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Есть устойчивое выражение «англичанка гадит». Я думаю, известно оно каждому из нас. Вам лично «англичанка гадит», Павел, если так можно выразиться?
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Если говорить о британской кошке, то периодически случается. А государство Великобритания, ну, не в отношении персонально меня, разумеется, а в отношении Российской Федерации, да, гадит, как минимум с середины XVI века. И порой даже диву даешься, ради чего. Ну, уж так сложилась наша история. Британия, конечно, не придумала политическое лицемерие, но в этом вопросе достигла потрясающего совершенства.
Надежда Сасс:
Игорь, а как бы вы ответили на этот вопрос?
Игорь Англер, британист, юрист-международник, член Союза писателей России:
Ну, вы знаете, возвращаясь к англичанке, парафируя это выражение устойчивое, было еще одно в свое время выражение. Как говорили рыцари Круглого стола: «новости узнаем из королевского горшка». Поэтому тут вот такая история двузначная, смотря с какой стороны подойти. У рыцарей своя история отношения к королеве, у остального мира своя. Я бы, наверное, не стал бы только зацентровывать отношение англосаксонского мира и России, Великобритании и России, начиная с XVI века. Я думаю, что отношение к Великобритании, к ее политике примерно одинаковы у многих стран мира. Англичане много где наследили, раздробили карту и, соответственно, пожинают плоды этой самой междоусобицы и неоколониализма.
Надежда Сасс:
Виктор, а как вы считаете, это выражение применимо к нынешним обстоятельствам, к нынешней игре, Большой игре?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Ну, скорее, ситуация несколько иная. После буржуазной революции XVII века в Англии началось бурное развитие, Англия достигла в XIX веке абсолютного могущества. Она создала гигантскую империю, где никогда не заходило солнце. Территория Британской империи с колониями и доминионами достигала 30 с лишним миллионов квадратных километров. То есть, как минимум, в полтора раза была больше, даже чем Советский Союз. Сконцентрировала огромные финансовые ресурсы. В середине XIX века Англия производила около половины мировой промышленной продукции. Там впервые начался промышленный переворот с конца XVIII века, и они были первыми, где закончился этот промышленный переворот. То есть это абсолютная была могучая монопольная страна.
Надежда Сасс:
А если говорим о сегодняшнем?
Виктор Саевич:
Если говорить о сегодняшнем, да, конечно, за последние 100-150 лет могущество Англии в значительной мере подсократилось. Но Англия не хочет превращаться в страну второго ряда, и она мечтает закрепиться, быть все равно на первых позициях. И особенно последние события в Украине, особенно вот это ей выпал шанс опять стать вровень с такими странами, как США, Китай, Россия, опять выйти на первые позиции. У них отличная генетическая память. Они были столетиями самой могущественной страной и хотят быть хотя бы в числе первых и сейчас. Поэтому они не гадят, они бьются за свое место под солнцем и понимают, что другого шанса подняться, как именно война в Украине, у них не будет.
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