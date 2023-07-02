Надежда Лазаревич: «Мы сейчас должны показать нашу силу, мощь двух стран»

На неделе в Уфе прошел X Форум регионов Беларуси и России. Глава Башкортостана назвал это главным событием года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь сделала свой исторический выбор тогда, когда Днем Независимости не выбрала дату парада суверенитетов. С 3 июля – наступающим праздником, страну поздравят на форуме неоднократно. Память о Великой Отечественной войне – наше общее ДНК. Как отметит Александр Лукашенко – тончайший капилляр двусторонних отношений. Те страны, кто «готов к мирному созиданию, а не доминированию», могут присоединиться к форуму. Именно такую повестку вынес в традиционном обращении к участникам наш Президент.