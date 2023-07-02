Надежда Лазаревич: «Мы сейчас должны показать нашу силу, мощь двух стран»
На неделе в Уфе прошел X Форум регионов Беларуси и России. Глава Башкортостана назвал это главным событием года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь сделала свой исторический выбор тогда, когда Днем Независимости не выбрала дату парада суверенитетов. С 3 июля – наступающим праздником, страну поздравят на форуме неоднократно. Память о Великой Отечественной войне – наше общее ДНК. Как отметит Александр Лукашенко – тончайший капилляр двусторонних отношений. Те страны, кто «готов к мирному созиданию, а не доминированию», могут присоединиться к форуму. Именно такую повестку вынес в традиционном обращении к участникам наш Президент.
«Выйти за пределы Беларуси и России». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов
Успех интеграционных программ – долой барьеры для бизнеса и работы государственных органов. Совместное противостояние давлению и санкциям – свыше 80 миллиардов рублей выделила Россия для развития совместного стратегического замещения импорта, а объем российских инвестиций в Беларусь вырос в полтора раза. Контакты глав регионов носят даже не еженедельный, а порой ежедневный характер.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы достаточно активно взаимодействуем с регионами Российской Федерации. И каждый визит делегации – это действительно открытие новых проектов. Мы еще раз убедились, что мы мало знаем о потенциале друг друга. И Форум регионов – замечательная возможность этот пробел восполнить.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:
Форум – это для дела, для развития, для установления лучших кооперационных связей. С учетом теперешнего времени, оно у нас обострено, и каждый пытается нам шпильки поставить. Мы сейчас должны показать нашу силу, мощь двух стран.
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