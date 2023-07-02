«В день по 30 самолётов». В Минобороны рассказали, как натовская техника «осваивает» небо Беларуси

Новости Беларуси. В канун Дня Независимости на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф». Ситуация в Украине и опыт других вооруженных конфликтов показывает, что агрессора необходимо останавливать на предельной дальности и с высокой эффективностью. Эти задачи под силу современным комплексам С-400, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видит все: и Балтику, и Варшаву, и Киев. Знакомим вас с «Триумфом» С-400. Сделали это первыми К слову, о беспилотниках. Помнится, пару лет назад, когда еще не шло таких боевых действий в Украине, когда наши соседи не так явно наращивали свой силовой потенциал, в СМИ появилась информация о фиксации нашей системой ПВО воздушных шаров, запущенных с территории Литвы. Особо одаренные на сей счет иронизировали, профессионалы же делали выводы о том, что попытка отыскать уязвимые места в нашей противовоздушной обороне, не увенчалась успехом. Теперь мы стали еще зорче.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Мы с вами сегодня весь день под проливным дождем, а для тех, кто работает в ПВО, для них какая погода лучше? Ясная, солнечная или такая же дождливая? Андрей Бобылев, заместитель командира зенитной ракетной бригады:

Могу сказать, что разницы нет абсолютно никакой. Этот зенитно-ракетный комплекс, как и другие, состоящие на вооружении, абсолютно не привязаны к погоде. Они могут работать и под проливным дождем, и в мороз -50, и в жару +50, разницы нет абсолютно никакой. Любые цели будут обнаружены и уничтожены в случае необходимости.

А видеть есть что. Наша группа приехала в бригаду в преддверие саммита НАТО в Вильнюсе и после «передряг», как назвал события в России министр Лавров. На фоне рассуждений о ЧВК «Вагнер» в Беларуси и просьб с отрицательным ответом о размещении ядерного оружия на территории Польши. Замкомандующего обозначает тенденции.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО Беларуси:

Круче того, что есть, наверное, быть уже не может. Нужно перебрасывать какие-то новые силы и средства, потому что интенсивность полетов авиации, в том числе разведывательной, не поддается здравому смыслу. Объяснить это можно, к сожалению, только несколькими причинами. Первое – вскрытие нашей системы противовоздушной обороны. Тут же риторический вопрос: а для чего им это надо? Второе – сбор разведывательных сведений о нашем военном потенциале. Опять же: для чего, если мы никогда никому не угрожали? Третий элемент – это освоение воздушного пространства натовскими летчиками.

– По цифрам сориентируйте, сколько полетов? Давайте норму приведем, хотя она, наверное, за последние годы существенно изменилась?

– Года три назад количество полетов в месяц исчислялось 20-30, потом эта цифра дошла до 70. Сейчас бывали моменты, когда в день по 30 самолетов в воздушном пространстве вблизи наших государственных границ находились. Поэтому сложно говорить, что-то про норму. Норма – это когда летают пассажирские самолеты.

Все передвижения и возможные угрозы отслеживают специалисты, техника распознает цель и при необходимости отрабатывает ее. Как это происходит изнутри, что говорят в этот момент военные, сколько их, по понятным причинам мы публично показать не можем. Скажу только, что в жизни даже визуально это напоминает космос. Андрей Бобылев:

Есть особенность в данном комплексе, что все операции, начиная от обнаружения цели, трассового сопровождения, выдачи целеуказания, распределение целей, а также взятие на точное сопровождение, назначение, пуск ракет, контроль их полета и оценка результатов стрельбы могут производиться полностью автоматизировано, без участия боевых расчетов.

Коль нельзя подробно показывать изнутри, внимательно изучим внешние детали и вот сюрприз.

Вадим Сапач, командир дивизиона С-400:

Данная система смонтирована на шасси нашего белорусского производства МЗКТ – да, «Волат», который по своим характеристикам не уступает каким-то зарубежным производителям.

– Гордо?

– Гордо.