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Сикорский: в отчёте ИКАО отсутствует ряд фактов, что не позволяет в полной мере оценить произошедшее

01 февраля 2022 18:06
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Новости Беларуси. Страны Запада не устраивают выводы из отчета ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair 23 мая 2021 года над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сикорский: в отчёте ИКАО отсутствует ряд фактов, что не позволяет в полной мере оценить произошедшее-1

При этом отчет содержит четкую информацию, что перехвата самолета, принуждения его к посадке или к изменению курса с белорусской стороны не было. И большинство членов Совета ИКАО отметили высокое качество подготовки и аналитики доклада. Вместе с тем представитель США заявил о неких пробелах в информации, предоставленной нашей страной. Очевидно, что Западу не нужна правда. Расследование решено продолжить. 

Сикорский: в отчёте ИКАО отсутствует ряд фактов, что не позволяет в полной мере оценить произошедшее-4

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:  
Беларусь в свою очередь отмечает, что в данном отчете отсутствует ряд принципиальных фактов, которые не позволяют в полной мере оценить произошедшее в небе Беларуси в прошлом году. В частности отсутствуют внутрикабинные переговоры членов экипажа воздушного судна, отсутствуют переговоры между командиром воздушного судна и вильнюсским центром управления полетами, отсутствуют переговоры между командиром воздушного судна и центром управления полетами компании Ryanair, а также – непосредственный опрос командира воздушного судна о принятом им решении следовать в Национальный аэропорт Минск и развернуть самолет возле границы с Литовской Республикой.  

Сикорский: в отчёте ИКАО отсутствует ряд фактов, что не позволяет в полной мере оценить произошедшее-7

Беларусь на протяжении всего расследования была максимально открыта и плотно взаимодействовала с группой ИКАО по установлению фактов. Департамент по авиации и Следственный комитет предоставили исчерпывающую информацию по всем обстоятельствам произошедшего. В Департаменте по авиации готовы к дальнейшему взаимодействию.  

# Международная политика # общество # Артем Сикорский # Фотофакт

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