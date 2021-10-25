Марзалюк: власть готова поделиться полномочиями с теми социальными группами, которые сама вырастила

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Каким образом вы будете убеждать людей, чтобы они шли голосовать за Конституцию, вообще в принципе вышли на референдум? Для меня на самом деле нонсенс заключается в чем: я начинаю, например, читать какие-то оппозиционные статьи или слушать этих товарищей, лидеров, как они себя называют. Они все убеждают, что «мы еще не решили, ходить – не ходить. А если ходить, то что же делать». Потому что вроде, если ты голосуешь за новую Конституцию, она вроде как новая, если ты за нее не проголосовал, остается старая. Получается, куда ни пойдешь – везде проиграешь. Почему надо идти за новую голосовать?

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Вы сами дали ответ на вопрос. Вы что, хотите жить снова при старой? Для чего мы тогда организуем референдум, для чего мы тогда столько работали над проектом новой Конституции? Кирилл Казаков:

Вы хотели перемен. Вот вам перемены.

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

У нас колоссальные произошли изменения, эпохальные. Например, введение в строй Островецкой атомной электростанции. Существование ее противоречит старой Конституции, потому что там написано, что Беларусь стремится к безъядерной территории. Кирилл Казаков:

Наш нейтральный статус не коррелируется с нашим нахождением в ОДКБ. Юрий Воскресенский:

Да. И надо зафиксировать право обращаться к коллективной безопасности, потому что в сегодняшнем мире, когда все страны посходили с ума и точат уже ножи, готовясь к какой-то войне, можно выстоять, только объединившись с союзником. Для этого надо зафиксировать вот это право в Основном законе на коллективную безопасность. Поэтому эти все моменты надо прописать. Почему сейчас беглые сопротивляются этому процессу? Потому что, во-первых, он открытый и прозрачный; во-вторых, хочешь – приходи, твои предложения будут учитываться, не хочешь – значит, сиди на диване; ну и в-третьих, юридически поставит точку в существовании вот этих различных центров, которые себе три или четыре правительства сделали, находясь за рубежом. Юридически даже для стран западной демократии будет полностью поставлена точка. Кирилл Казаков:

Потому что референдум – это высшая точка демократии.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Самое главное, я хочу, чтобы все услышали, те, кто смотрит передачу. Мы должны понимать, мы уже сказали, что эта Конституция для нас. Реальный политический процесс и политики, которые принимают участие, их только тогда можно назвать национальными политиками, если они работают внутри страны на благо страны. И если они финансируются (источники, из которых они финансируются) тоже находятся в стране. Это и американский, и любой западноевропейский опыт. Люди, про которых Зенон Позняк сказал, что «у вас ад шкарпэтак да губной памады – усё куплена за грошы Заходняй Еўропы», которые позиционируют себя как независимые, суверенные, свободные. Но это глупо, потому что кто платит, тот и танцует ту или другую барышню. У нас есть наша страна, наш политический класс. Для тех, кто хочет участвовать в этом процессе – участвуйте. Власть готова поделиться определенными своими функциями, полномочиями с теми социальными группами, которые она сама вырастила. Я хочу напомнить всем, что белорусский средний класс и IT-сектор, и другие сегменты частной экономики возникли благодаря политике Лукашенко, благодаря его декретам, а не вопреки, когда каждый облисполком и горисполком отчитывался о развитии малого и среднего бизнеса, ставил это на контроль. И мы считали, что это очень важно. Я просто хочу напомнить тем, кто возомнил себя полубогом и забыл о том, кто создавал эти правила игры и кто вам дал возможность заработать эти дома, квартиры и все остальное. Кирилл Казаков:

Все правильно, государство и Президент. Игорь Марзалюк:

И поэтому социально ответственный бизнес никогда не будет проплачивать мерзавцев на улицах, которые занимаются актами террора против своего народа.