«Это последний решительный бой». Почему референдум в феврале 2022 года может стать очередной горячей точкой?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, Президент тоже сказал о том, что дата референдума может оказаться еще одной горячей точкой. То есть к этой точке сейчас начнут готовиться. Смогут ли?

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

Сейчас они объявили другую горячую точку. У них через неделю какой-то страйк. Наверное, посмотрели, что в России уходят все на карантин, и решили каким-то образом это совместить. Безусловно, этот референдум, с одной стороны, можно рассматривать как экзамен. Очередной промежуточный экзамен по отношению белорусов к действующей власти. Поэтому с учетом того, что мы будем этот экзамен сдавать, я уверен, сдадим достойно естественно, все недоброжелатели, которые не желают, чтобы мы этот экзамен прошли, будут раскачивать дальше. Потому что поводов никаких нет политических. Это последний решительный бой, потому что это поставит точку в их юридических потугах. Они де-факто и де-юре самозванцы, но референдум снимет вообще все вопросы, даже какое-то прикрытие для их европейских кураторов. Кирилл Казаков:

Очередная легитимизация белорусской власти. Юрий Воскресенский:

Да. Они будут уже раскачивать. Но вспомните: они раскачивали во Всебелорусское народное собрание – ничего не вышло. Потом День Воли – никто не вышел, май – никто не вышел. Сейчас стачка. Ставлю ящик коньяка, что никто не поддержит.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Дело в том, что с сентября прошлого года кураторы-кукловоды этих протестов отлично знают по закрытым, сделанным для себя социологическим опросам, которые были великим секретом для многих беглых, с которыми они знакомились через 3-4 месяца после их проведения. Наши спецслужбы знали про это раньше. Так вот, по всем социологическим опросам, начиная с сентября прошлого года, когда еще какая-то движуха была, 75 % граждан Республики Беларусь заявили, что ни в каких протестных акциях не участвовали, их осуждают и участвовать в них не будут. И уже было понятно, что они проиграли, поэтому это сермяжная правда любых социологических замеров.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Я хочу сказать в контексте строительства Союзного государства, в контексте того, что сейчас вообще происходит в мире. Энергокризис, поляки начинают это все разводить. Поймите, что так или иначе по нам будет попадать. И, естественно, это такой хороший повод для них – перед референдумом ударить. Поэтому здесь самоуспокаиваться не надо, здесь надо быть готовым ко всему. Ведь мы в какой-то степени не были готовы в прошлом году. Поэтому надо быть очень осторожными, аккуратными и каждый шаг должен быть выверенным. Чтобы не было каких-то эксклюзивных вещей. Они сейчас нам абсолютно не нужны. Это первое. И второе. Сейчас главное – сохранить мировоззрение, способность к мышлению, в этом смысле. И не дать раскачать ситуацию, ведь раскачать можно по-разному, мы уже убедились на себе, как можно раскачать. Алена Сырова, СТВ:

Есть те, кто любит носить за собой грабли. Поэтому могут обмануться еще раз.