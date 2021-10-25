«Мы развиваем чувство вкуса». В Marko выпустили новую коллекцию детской обуви. Чем она уникальна?

Новости Беларуси. Обувной холдинг Marko поддерживает развитие детской моды в Беларуси. Так, уже по ежегодной традиции наш отечественный бренд № 1 стал партнером модных показов IMG Fashion Killa Party в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята вышли на подиум в стильных удобных туфлях, кроссовках, ботинках и сапожках. Популярный бренд обуви для детей и подростков San Marko полюбился юным покупателям своими светодиодными и светоотражающими элементами. Восторг детей от новой коллекции на подиуме и за кулисами подсмотрела Оксана Семашко.

Популярный бренд обуви для детей и подростков San Marko продолжает покорять сердца юных модников и модниц. На днях обувной холдинг по уже ежегодной традиции стал партнером крупного детского fashion-шоу в Минске. На суд зрителей – 11 коллекций брендовой детской одежды и шесть дизайнерских коллекций – государственных и частных. Даже юные леди и джентльмены знают толк в моде, а с San Marko образ не только стильный и яркий, но и безопасный. Фирменная коллекция – со светодиодными и светоотражающими элементами.

Оксана Кавецкая, руководитель агентства по организации модных событий IMG Fashion Production:

Холдинг Marko дает возможность нашим детям видеть красоту, пользоваться действительно хорошим продуктом. Когда ребенок с детства начинает понимать, что такое хорошая вещь, качественная вещь – это, я считаю, очень большая ценность. Мало того, что мы развиваем чувство вкуса, мы еще говорим об эстетике и об экологичности, потому что сегодня мы должны понимать, что прежде всего это здоровье нашего ребенка.

Обувной холдинг поддерживает развитие детской моды в Беларуси еще активнее. В San Marko считают: прививать чувство прекрасного нужно с малых лет.

Максим Терешенков, заместитель директора по сбыту ОАО «Красный Октябрь» холдинга «Марко»:

Сегодня мы выпускаем обувь от ясельной до подростковой возрастных групп. Своеобразным результатом нашей работы на протяжении истории является ежегодное признание детской обуви в лидирующих позициях в номинациях «Бренд года» Республики Беларусь. В 2020 году обувь Marko заняла первое место в номинации «Молодежный бренд Республики Беларусь». 80 % детского ассортимента обуви мы поставляем на внутренний рынок и около 20 % экспортируем. Детскую обувь Marko можно встретить у крупнейших онлайн-ретейлеров Российской Федерации, как Wildberries и Ozon, а также эта обувь есть в ассортименте федеральных ретейлеров «Детский мир» и «Обувь России».