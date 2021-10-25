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СК возбудил уголовное дело из-за пожара на льнозаводе в Лиозно

25 октября 2021 19:48
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Новости Беларуси. Трагедия случилась в Лиозно. 25 октября там вспыхнул крупный пожар на местном льнозаводе. В настоящее время очаг возгорания локализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил площадь в 3 000 квадратных метров. На тушение были стянуты десятки единиц спецтехники и почти полсотни спасателей.  

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на льнозаводе в Лиозно-1

На пожаре скоропостижно скончался заместитель начальника областного управления МЧС, который следил за ликвидацией возгорания. Обстоятельства его смерти выясняются.  

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на льнозаводе в Лиозно-4

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:  
Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, допрашивают очевидцев, изымают необходимую документацию. Управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере.  

На пожаре в Лиозно погиб замначальника областного управления МЧС. Последние новости с места трагедии. Читайте здесь.  

# Пожар # общество # Оксана Лазько # Фотофакт

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