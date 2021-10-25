СК возбудил уголовное дело из-за пожара на льнозаводе в Лиозно

Новости Беларуси. Трагедия случилась в Лиозно. 25 октября там вспыхнул крупный пожар на местном льнозаводе. В настоящее время очаг возгорания локализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил площадь в 3 000 квадратных метров. На тушение были стянуты десятки единиц спецтехники и почти полсотни спасателей.
На пожаре скоропостижно скончался заместитель начальника областного управления МЧС, который следил за ликвидацией возгорания. Обстоятельства его смерти выясняются.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, допрашивают очевидцев, изымают необходимую документацию. Управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере.
На пожаре в Лиозно погиб замначальника областного управления МЧС. Последние новости с места трагедии. Читайте здесь.