СК возбудил уголовное дело из-за пожара на льнозаводе в Лиозно

Новости Беларуси. Трагедия случилась в Лиозно. 25 октября там вспыхнул крупный пожар на местном льнозаводе. В настоящее время очаг возгорания локализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил площадь в 3 000 квадратных метров. На тушение были стянуты десятки единиц спецтехники и почти полсотни спасателей.