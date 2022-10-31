Дети просто начали ходить в школу в жилетках? Что изменилось с 1 сентября – рассказал Иванец

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Самое главное – то, что этот учебный год начался положительно. Все задачи, которые стоят перед системой общесреднего образования, выполняются в плановом порядке. И все те большие нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября, в полной мере реализуются. И вызывают положительную реакцию со стороны как учителей, так и учащихся.

Кирилл Казаков:

А давайте мы подведем: что изменилось с 1 сентября. Честно вам сказать, у меня ребенок 7-й класс закончил, пошел в 8-й. Я, кроме того, что у него появилась жилетка с логотипом школы, особых изменений не заметил. То же количество учебников, то же количество занятий, которое у него было, условно говоря, количество классных часов. Единственное, так как он в классе МЧС, он еще в субботу занимается, строевая у него. А что изменилось?

Андрей Иванец:

Здесь надо отметить все составляющие. Во-первых, достаточно серьезные претерпели изменения учебные программы. Мы очень активно используем те результаты, которые нам представила Генеральная прокуратура по расследованию уголовного дела по геноциду белорусского народа. И все эти материалы соответствующим методическим образом внедрены не только в соответствующие предметы, это история Беларуси, всемирная история, но и межпредметные связи. Хотел бы отметить, что для 10-11-х классов уже увеличено количество наших двух государственных языков – русского и белорусского. С 1 сентября вступило в силу. Ну и конечно, вопросы, которые касаются воспитательной работы, они тоже в полной мере реализуются. Это новая рекомендация по шестому школьному дню. Вы спросили про родителей, как раз таки у нас четвертая суббота каждого месяца посвящена проекту «Родительский университет», который в настоящее время реализуется во всех учреждениях общего среднего образования, который направлен не только на вовлечение родителей в образовательную деятельность, но и на диалог между школой, учащимися и законными представителями.