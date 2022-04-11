Марзалюк: самое обидное – когда я вижу на грудной клетке минского фаната выбитую татуировку. О чём говорит депутат?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В этой турбулентной ситуации, когда каждый день обиду множат, если говорить словами Блока, мы должны помнить про самую фундаментальную вещь: великий французский президент де Голль в свое время сказал программу максимум, по которой мы все, если мы хотим что-то создать на евразийском континенте, мы должны стремиться. Де Голль мечтал о Европе от Балтики до Тихого океана. Самый страшный, кошмарный сон для всех оппонентов – это нормальные, человеческие взаимоотношения между Восточной Европой, восточнославянским миром и германо-англосаксонским миром. Как правило, Британия в этом дружить не хочет. А мы должны просто понимать, что есть кошмарный сон для тех, кто хотел бы видеть Европу униженной и слабой. Сегодня очень тяжелая ситуация, сегодня кажется, что это невозможно, но мы должны помнить об этих вещах. Мы должны помнить, что европейское единство, евразийское единство через отрицание всех этих ультраправых, шовинистических вещей – это важнейшая стратегия на перспективу. И мы должны искать точки соприкосновения.

Кто бы что ни говорил, в Западной Европе ультранационализма в разы меньше, чем в этой так называемой новой Европе. Именно поэтому мы должны очень жестко и принципиально отстаивать свою позицию по неонацизму. Самое обидное, что я могу увидеть – когда я вижу на грудной клетке минского фаната либо героя, который прошел через батальон «Азов» и сейчас сидит в Витебске два года, тот же самый Гончаров, выбитую татуировку. Ладно свастика, прости Господи, но когда я вижу эмблематику Дирлевангера, две скрещенные гранаты на фоне щита. Зондеркоманда Дирлевангера белорусское население уничтожала от Климович и до Бреста, потом, кстати, душила поляков в Варшаве. Там были выродки. Были две украинские роты и белорусская рота с 1943 года. Это люди, которые считались, даже среди эсэсовцев пользовались самой отвратительной репутацией. Это уголовники, подонки и мерзавцы в квадрате.