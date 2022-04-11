«Люди не должны прочувствовать санкции». Что Наталья Кочанова обсудила с главами администраций районов Минска?

Новости Беларуси. Последствия санкционного давления на страну не должны почувствовать на себе простые белорусы. Об этом 11 апреля заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с главами администраций районов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили актуальные вопросы развития столицы. В центре внимания – экономическая составляющая – цены, занятость, заработная плата. К слову, это та самая триединая задача, которая поставлена ранее главой государства на заседании Совета безопасности.

Сенаторы ежедневно проводят мониторинг цен. К этой работе должны подключиться и главы администраций Минска. Необоснованного роста стоимости социально значимых товаров быть не должно. Ассортиментный перечень в магазинах и аптеках также необходимо соблюдать. Кроме того, спикер в ходе встречи уделила внимание работе предприятий – импортозамещение, экспортная составляющая в основе. Не обошли стороной и вопрос занятости минчан.