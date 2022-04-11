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«Люди не должны прочувствовать санкции». Что Наталья Кочанова обсудила с главами администраций районов Минска?

11 апреля 2022 18:21
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Новости Беларуси. Последствия санкционного давления на страну не должны почувствовать на себе простые белорусы. Об этом 11 апреля заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с главами администраций районов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди не должны прочувствовать санкции». Что Наталья Кочанова обсудила с главами администраций районов Минска?-1

Обсудили актуальные вопросы развития столицы. В центре внимания – экономическая составляющая – цены, занятость, заработная плата. К слову, это та самая триединая задача, которая поставлена ранее главой государства на заседании Совета безопасности.

«Люди не должны прочувствовать санкции». Что Наталья Кочанова обсудила с главами администраций районов Минска?-4

Сенаторы ежедневно проводят мониторинг цен. К этой работе должны подключиться и главы администраций Минска. Необоснованного роста стоимости социально значимых товаров быть не должно. Ассортиментный перечень в магазинах и аптеках также необходимо соблюдать. Кроме того, спикер в ходе встречи уделила внимание работе предприятий – импортозамещение, экспортная составляющая в основе. Не обошли стороной и вопрос занятости минчан.

«Люди не должны прочувствовать санкции». Что Наталья Кочанова обсудила с главами администраций районов Минска?-7

Стоит отметить, такие совещания с главами районов столицы Наталья Кочанова проводит на постоянной основе.

# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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