Кадры, которые бесценны для истории белорусского космоса. Какой прорыв обещают специалисты?

Новости Беларуси. Передовая оптика и микросхемы, союзные проекты Беларуси и России и наш человек на орбите. Космическая отрасль Беларуси за последние 10 лет не просто выросла, но и обзавелась собственными амбициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента запуска первого отечественного спутника «БелКА-2» наши специалисты научились вовсю использовать небесные технологии на Земле. Сегодня трудно представить жизнь белорусов без навигации, спутниковой связи и самых точных карт. Сейчас в разработке новый – совместный с Россией аппарат дистанционного зондирования Земли. Ученые уверяют, что по характеристикам он не уступит мировым аналогам. Космические победы и перспективы Беларуси подсчитала Ксения Худолей.

Эти кадры бесценны для истории белорусского космоса. После неудачной попытки запустить собственный спутник в 2006-м страна наконец осуществила свою космическую мечту. Через 44 минуты после запуска «БелКА-2» был успешно выведен на расчетную орбиту. Аппарат полностью покрыл территорию страны космической съемкой и стал отправной точкой развития звездных технологий.