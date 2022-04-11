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Кадры, которые бесценны для истории белорусского космоса. Какой прорыв обещают специалисты?

11 апреля 2022 18:23
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Новости Беларуси. Передовая оптика и микросхемы, союзные проекты Беларуси и России и наш человек на орбите. Космическая отрасль Беларуси за последние 10 лет не просто выросла, но и обзавелась собственными амбициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры, которые бесценны для истории белорусского космоса. Какой прорыв обещают специалисты?-1

С момента запуска первого отечественного спутника «БелКА-2» наши специалисты научились вовсю использовать небесные технологии на Земле. Сегодня трудно представить жизнь белорусов без навигации, спутниковой связи и самых точных карт. Сейчас в разработке новый – совместный с Россией аппарат дистанционного зондирования Земли. Ученые уверяют, что по характеристикам он не уступит мировым аналогам.

Космические победы и перспективы Беларуси подсчитала Ксения Худолей.

Кадры, которые бесценны для истории белорусского космоса. Какой прорыв обещают специалисты?-4

Эти кадры бесценны для истории белорусского космоса. После неудачной попытки запустить собственный спутник в 2006-м страна наконец осуществила свою космическую мечту. Через 44 минуты после запуска «БелКА-2» был успешно выведен на расчетную орбиту. Аппарат полностью покрыл территорию страны космической съемкой и стал отправной точкой развития звездных технологий.

Кадры, которые бесценны для истории белорусского космоса. Какой прорыв обещают специалисты?-7

Космическая польза на Земле – это первое и главное требование Президента на старте развития сферы. Сегодня «БелКА-2» обеспечивает космическими кадрами 26 организаций из 11 министерств – спасателей, метеорологов, аграриев, строителей и всех, кому просто необходимо взглянуть на страну с высоты сотен километров. Много лет «БелКА» вместе с российскими аппаратами из серии «Канопус-В» бороздит просторы вселенной в интересах Союзного государства. Сейчас по решению президентов двух стран ученые работают над новым совместным проектом дистанционного зондирования Земли. Специалисты уверяют: это будет прорыв.

​Лукашенко о развитии космической отрасли: я думал о том, что это поднимет нацию на более высокий уровень. Подробности тут.

Кадры, которые бесценны для истории белорусского космоса. Какой прорыв обещают специалисты?-10

Пока наш спутник покорял орбиту, доходы от его работы превысили расходы почти на 20 миллионов долларов, а космическая отрасль получила крепкий фундамент для развития и не упустила шанс. Отечественные компании производят оптику, микросхемы, программное обеспечение и комплектующие для космических систем. Белорусский след на просторах вселенной не сотрут даже пресловутые санкции, заверяют эксперты.

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# Космос # общество # Ксения Худолей # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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