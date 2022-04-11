Ананич: если не может перекреститься или не хочет по-польски прочитать «Отче наш», просто убивали обухом

Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.

Кирилл Казаков, СТВ:

Лилия Станиславовна, почему белорусы нигде, ни на одной соседней территории, не проявились в этих зверствах?

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут земля такая, тут люди такие. А если все-таки вернуться к сути разговора: историческая память и почему сегодня Беларусь приняла законодательное решение, и почему уже эти законы работают, когда уже есть конкретные уголовные дела за реабилитацию нацизма. Кирилл Казаков:

Я так понимаю, что никто по ним еще пока не наказан. То есть, дело-то есть. Лилия Ананич:

Есть уже, прецеденты есть. Не хочу делать, так сказать… Кирилл Казаков:

Я понимаю, это дело следствия называется.

Лилия Ананич:

Но уже есть решение суда по этим темам. Сегодня нам очень важно увидеть, что государственная политика, историческая политика, законодательство, которое отрабатывается, мемориальные законы как раз направлены на восстановление полной картины вот этой исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Когда мы готовили законодательство о геноциде белорусского народа, то весь этот пласт научных исследований, современных страниц уголовного дела – все это лежит в основе законодательства. Лежат в основе законодательства и международные конвенции о геноциде. О том, что такое геноцид и почему именно законом мы преступления в отношении белорусского народа и во время Великой Отечественной войны, и в послевоенный период до 1951 года, потому что мы увидели конкретные документы, подтверждающие геноцид. Кирилл Казаков:

Но и цифры Генпрокуратура дает тоже ужасающие.