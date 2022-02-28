Марзалюк: неважно, признаёт Макрон или ещё какой-нибудь Микрон, главное, чтобы белорусы считали этот закон важнейшим
Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Как же тяжело сейчас Президенту. Здесь конфликт, там давление. Поляки подбрасывают, Прибалтика подбрасывает. Какой следующий шаг должен быть у Президента? Хорошо – приняли, законы сделаем, а как сберечь сейчас страну в геополитическом плане? Сейчас говорю откровенно: у меня ответов на эти вопросы нет, хотя Президент больше владеет информацией.
Алена Сырова, СТВ:
Как в сложившейся ситуации уберечь себя? Потому что я в эти дни тоже очень много думаю, естественно, о происходящем, анализирую и понимаю, что, наверное, самое главное для нас – это сохранить себя. Какие есть варианты? Какие есть пути решения? Я думаю, что у нашего Президента есть план и есть понимание.
Кирилл Казаков, СТВ:
Через призму новой Конституции. Сделает ли она страну сильнее?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В связи с конфликтом в Украине и чуть ранее, когда начался эмиграционный кризис, начала очень сильно меняться архитектура военной безопасности в нашем регионе. Она поменяется уже окончательно очень непредсказуемо. Мы видим, что та же Германия 100 миллиардов евро выделяет на оборону, а Литва заявила, Украина заявляла, Польша заявила – все усиливаются. Мы таким образом усиливаться не можем. У нас нет таких денег и нет необходимости. У нас есть союзник, с которым мы очень крепко стоим на своих позициях. Как дальше будет? Во-первых, очень много зависит от того, как закончится эта ситуация в Украине. Дай бог, чтобы это стало нейтральное государство.
Кирилл Казаков:
Дай бог, чтобы сначала случился мир.
Андрей Чернобай:
Да, конечно. О мире мы уже говорили. Это самое первое.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мир возможен, если она будет нейтральной.
Алена Сырова:
Сейчас стороны завершили переговоры без заявлений для СМИ, отправились на консультации в свои государства. Наметили второй раунд встречи, кстати. Поэтому это уже можно считать достижением.
Кирилл Казаков:
Давайте не делать громких заявлений. На данный момент мы являемся переговорной площадкой.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня все страны. У нас прошлый год был годом единения народа. Все страны должны почувствовать, что мы, белорусы, едины. Нас не расколоть, и если мы уже решили что-то, то только нас надо с вами... Мы, как деды, будем защищать до последней капли крови. Чтобы они понимали бессмысленность приходить к нам сюда как со своей философией, точно так с мечом и автоматом. Чтобы каждая страна знала бессмысленность прихода в Республику Беларусь.
Игорь Марзалюк:
Это называется внутренней легитимностью. Настоящая легитимность. Неважно, признает Макрон или еще какой-нибудь Микрон, самое главное, чтобы граждане страны считали для себя этот закон важнейшим. Если мы внутри страны абсолютным большинством признаем Конституцию, признаем новые правила игры и не выступим против, а наоборот, консолидируемся на базе своего знамени, своего герба и своей Конституции, нам никто не страшен, и мы выживем в любой ситуации, как это было раньше. Не самая страшная ситуация сегодня. Были страшнее в нашей истории. И мы сохранились, и у нас сегодня есть суверенное независимое государство. Нам есть что беречь, нам есть за что сражаться, нам есть что терять. Мы должны эти вещи помнить. Внутренняя солидарность, уважение один к одному, слышать один одного и помнить великого Конфуция: «Единомышленники – это не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об одном». А мы все должны думать об одном. То, о чем мы думаем: это наша страна, суверенное независимое государство – наша Беларусь.
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