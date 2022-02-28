Марзалюк: неважно, признаёт Макрон или ещё какой-нибудь Микрон, главное, чтобы белорусы считали этот закон важнейшим

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Как же тяжело сейчас Президенту. Здесь конфликт, там давление. Поляки подбрасывают, Прибалтика подбрасывает. Какой следующий шаг должен быть у Президента? Хорошо – приняли, законы сделаем, а как сберечь сейчас страну в геополитическом плане? Сейчас говорю откровенно: у меня ответов на эти вопросы нет, хотя Президент больше владеет информацией.

Алена Сырова, СТВ:

Как в сложившейся ситуации уберечь себя? Потому что я в эти дни тоже очень много думаю, естественно, о происходящем, анализирую и понимаю, что, наверное, самое главное для нас – это сохранить себя. Какие есть варианты? Какие есть пути решения? Я думаю, что у нашего Президента есть план и есть понимание. Кирилл Казаков, СТВ:

Через призму новой Конституции. Сделает ли она страну сильнее?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В связи с конфликтом в Украине и чуть ранее, когда начался эмиграционный кризис, начала очень сильно меняться архитектура военной безопасности в нашем регионе. Она поменяется уже окончательно очень непредсказуемо. Мы видим, что та же Германия 100 миллиардов евро выделяет на оборону, а Литва заявила, Украина заявляла, Польша заявила – все усиливаются. Мы таким образом усиливаться не можем. У нас нет таких денег и нет необходимости. У нас есть союзник, с которым мы очень крепко стоим на своих позициях. Как дальше будет? Во-первых, очень много зависит от того, как закончится эта ситуация в Украине. Дай бог, чтобы это стало нейтральное государство. Кирилл Казаков:

Дай бог, чтобы сначала случился мир. Андрей Чернобай:

Да, конечно. О мире мы уже говорили. Это самое первое. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мир возможен, если она будет нейтральной. Алена Сырова:

Сейчас стороны завершили переговоры без заявлений для СМИ, отправились на консультации в свои государства. Наметили второй раунд встречи, кстати. Поэтому это уже можно считать достижением. Кирилл Казаков:

Давайте не делать громких заявлений. На данный момент мы являемся переговорной площадкой.