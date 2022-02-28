Михаил Орда об участковых комиссиях на референдуме: «Работали блестяще, слаженно, профессионально»
Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Отмечались высокая явка на досрочном голосовании и прекрасная активность в основной день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хронология, факты и рекорды самой масштабной общественно-политической кампании.
Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум. Главной особенностью нынешнего эксперты считают высокую явку. Своеобразный рекорд установили в Гомельской области, на закрытом участке в кардиологическом диспансере 155 избирателей проголосовали менее чем за два часа. В Беларуси работали свыше 5 500 участков для голосования. В бюллетене был всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию? И большинство граждан ответили «да».
Сергей Курденко, наблюдатель от миссии СНГ:
Люди приходили добровольно, чувствовалось праздничное настроение. Хочу отметить, что такое крупное мероприятие без слаженной и четкой работы избирательных комиссий провести просто невозможно.
Конституция начинается со слов «Мы, народ Беларуси». В обновленном проекте этот текст остается, значит предусматривается преемственность главного действующего документа страны. А выбор сделал народ, и сам документ – для народа.
Карпенко рассказал о предварительных итогах референдума. Подробности здесь.
За тем, как проходило голосование, пристально следили почти 46 тысяч национальных наблюдателей и представители зарубежных миссий, независимо друг от друга.
Ильхом Нематов, глава Миссии наблюдателей от СНГ, заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Те изменения, которые внесли, дополнения в Конституцию, станут твердой правовой основой для продолжения реформ широкомасштабных. Широкомасштабных реформ в политических, экономических и других сферах жизни страны.
Подготовка поправок проходила масштабно. Новеллы обсуждали в прямом смысле всей страной. Сыграли свою роль и СМС-оповещения. А благодаря приложению «Твой участок» голосующие могли найти адрес своего участка и проложить маршрут к нему. Но активная гражданская позиция белорусов пришлась по вкусу не всем. Хакерские атаки с Запада остановили работу платформы, правда, было уже поздно, к тому моменту референдум состоялся.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Комиссии работали блестяще, слаженно, профессионально. Все работали на то, что, если есть какой-либо вопрос, моментально его посмотреть, разобрать, насколько можно помочь человеку.
Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов – читайте здесь.
И во многом такая оценка – заслуга Центризбиркома. Ему удалось по-настоящему мобилизовать избирателей. На одном из участков пенсионерка так хотела выразить свою гражданскую позицию, что проголосовала паспортом. Документ вернули, правда, только после официального подсчета голосов.
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