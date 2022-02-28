Михаил Орда об участковых комиссиях на референдуме: «Работали блестяще, слаженно, профессионально»

Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Отмечались высокая явка на досрочном голосовании и прекрасная активность в основной день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум. Главной особенностью нынешнего эксперты считают высокую явку. Своеобразный рекорд установили в Гомельской области, на закрытом участке в кардиологическом диспансере 155 избирателей проголосовали менее чем за два часа. В Беларуси работали свыше 5 500 участков для голосования. В бюллетене был всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию? И большинство граждан ответили «да».

Сергей Курденко, наблюдатель от миссии СНГ:

Люди приходили добровольно, чувствовалось праздничное настроение. Хочу отметить, что такое крупное мероприятие без слаженной и четкой работы избирательных комиссий провести просто невозможно.

Конституция начинается со слов «Мы, народ Беларуси». В обновленном проекте этот текст остается, значит предусматривается преемственность главного действующего документа страны. А выбор сделал народ, и сам документ – для народа.

Карпенко рассказал о предварительных итогах референдума. Подробности здесь.

За тем, как проходило голосование, пристально следили почти 46 тысяч национальных наблюдателей и представители зарубежных миссий, независимо друг от друга.