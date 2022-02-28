«Юбілей у розных краінах свету з нашымі гасцямі». Национальная библиотека Беларуси в 2022 году отметит 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Крупнейший информационный и социокультурный центр страны. Национальная библиотека Беларуси в 2022 году отметит вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа».

К этой знаменательной дате готовится обширная программа. Символично, что 100-летие совпало с Годом исторической памяти, объявленным в нашей стране. Основное празднование пройдет 15 сентября. Именно в этот день и был основан белорусский храм знаний.