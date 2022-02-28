«Юбілей у розных краінах свету з нашымі гасцямі». Национальная библиотека Беларуси в 2022 году отметит 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Крупнейший информационный и социокультурный центр страны. Национальная библиотека Беларуси в 2022 году отметит вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Крупнейший информационный и социокультурный центр страны. Национальная библиотека Беларуси в 2022 году отметит вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа».
К этой знаменательной дате готовится обширная программа. Символично, что 100-летие совпало с Годом исторической памяти, объявленным в нашей стране. Основное празднование пройдет 15 сентября. Именно в этот день и был основан белорусский храм знаний.
Александр Суша, директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Нас падтрымала і міжнародная супольнасць, што вельмі важна ў гэты час. Вельмі істотна, што, напрыклад, ЮНЭСКА ўключыла святкаванне 100-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў каляндар памятных дат гэтай міжнароднай арганізацыі. І мы маем падставы фактычна адзначыць гэты юбілей у розных краінах свету з нашымі гасцямі, партнёрамі. Я ўпэўнены, што гэта дасць вялікі плён для наладжвання стасункаў паміж Беларуссю і ўсім светам. У нас наперадзе багатыя вельмі планы. Уласна, вось такі зборны план мерапрыемстваў налічвае на сёння каля 200 розных акцый, якія мы плануем правесці ў гэтым годзе ў Беларусі і за мяжой.
1 марта Национальная библиотека начнет организовывать новые проекты. В ближайшее время будут открыты выставки, приуроченные к 100-летнему юбилею.
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