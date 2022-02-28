Александр Лукьянов о результатах референдума: очень рад, что белорусы сделали правильный выбор

Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь в свою очередь активно поддержала обновление Основного закона страны. Явка занесенных в списки молодых людей до 31 года, по предварительным подсчетам, составила 60 %. Среди них и те, кто недавно окончил школу, и студенты вузов, и молодые специалисты. 4 500 человек трудились на участках для голосования в качестве волонтеров.