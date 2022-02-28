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Александр Лукьянов о результатах референдума: очень рад, что белорусы сделали правильный выбор

28 февраля 2022 20:10
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Новости Беларуси. Референдум состоялся. Белорусы не просто поддержали конституционные изменения, но сделали это эффектно. Высокая явка на досрочном голосовании, прекрасная активность в основной день. Это был четвертый в истории суверенной Беларуси референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов о результатах референдума: очень рад, что белорусы сделали правильный выбор-1

Молодежь в свою очередь активно поддержала обновление Основного закона страны. Явка занесенных в списки молодых людей до 31 года, по предварительным подсчетам, составила 60 %. Среди них и те, кто недавно окончил школу, и студенты вузов, и молодые специалисты. 4 500 человек трудились на участках для голосования в качестве волонтеров.

Александр Лукьянов о результатах референдума: очень рад, что белорусы сделали правильный выбор-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы очень рады, что вчера белорусы, в том числе молодые белорусы, сделали правильный выбор в пользу развития, укрепления нашей государственности, сохранения преемственности и стабильности Республики Беларусь.

Какие поправки Конституции вызвали наибольший интерес у студентов, читайте здесь.

# Референдум # общество # Александр Лукьянов # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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