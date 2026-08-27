В Кремле пообещали жесткий ответ на удары Киева по инфраструктуре

Ответ Российской Федерации на удары со стороны Украины по экономической и торговой инфраструктуре РФ будет жестким. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства Bloomberg, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Киев, предпринимая попытки вывести из строя инфраструктуру, провоцирует Москву на жесткие ответные действия. Представитель Кремля дал ответ и на публикацию в Bloomberg. Издание сообщало, что Россия якобы ведет подготовку к усилению ударов по Украине на фоне зашедших в тупик переговоров по урегулированию Дмитрий Песков заявил, что в «военной эскалации» РФ не нуждается, так как и без нее успешно продвигается в СВО.

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