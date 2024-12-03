Ветеран БелЖД отпраздновала 100-летие. Именинница рассказала о династии с вековой историей

Шум поездов, вокзальная суета, мелькание составов, объявления диктора на железнодорожной станции. Для многих людей эти ассоциации навевают романтику путешествия и приятные воспоминания из детства. А для кого-то это целая жизнь. Расскажем о династии с вековой историей, начало которой заложила могилевчанка Мария Киреевна Старовойтова. 3 декабря нашей героине исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И большую часть трудового стажа она посвятила железной дороге. Там же работал ее муж, затем дочь, дело продолжили внуки. И это редкий пример преемственности поколений, когда объединяются профессиональные и семейные традиции, а линии судьбы прочно переплетаются с железнодорожными путями.

В доме именинницы Марии Старовойтовой 3 декабря с самого утра многолюдно. Ветеран Белорусской железной дороги отмечает юбилей – 100 лет. Свечей на торте не будет, вместо них – десятки вкусных цветов из зефира. В семье традиция – на праздники никаких сладостей из магазина – все своими руками. Полночи над двухъярусным тортом для любимой бабушки колдовала внучка.

Уже вечером за праздничным столом соберутся дорогие сердцу люди – два десятка человек, половина из которых – это внуки и правнуки, а пока слова благодарности Мария Киреевна принимает от бывших коллег и руководства города. Современная железнодорожная форма гостей навевает ностальгию. Жизнь – длинна которой целый век – не всегда была легкой. Мария Старовойтова пережила все тяготы военного лихолетья. Голод, бомбежки, от которых семья спасалась в сыром подвале, и разруху. После войны устроилась на работу в Кричевскую дистанцию пути. Специальная техника для ремонта железнодорожного полотна появилась гораздо позже, а тогда все делали вручную.

Мария Старовойтова, ветеран Белорусской железной дороги:

Шпалы меняли. Надо шпалу эту откопать, потом клещи берешь и вытягиваешь. Вытянуть надо ее, потом почистить, другую шпалу затянуть. Это все делали, молодая совсем, лет 19-20 было, как я поступила.



Несмотря на возраст, бабушка активно интересуется жизнью страны, восхищается ее красотой, и, оглядываясь назад, завидует молодым.