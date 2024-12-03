Более 350 кибератак высокого уровня зарегистрировано в Беларуси с начала 2024-го

Более 350 кибератак высокого уровня зарегистрировано в Беларуси с начала года. Это в два раза больше, чем в 2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышенный интерес со стороны злоумышленников к нашей стране связан в первую очередь с геополитической обстановкой в мире, а также ужесточением законодательства в сфере киберпреступности за рубежом. Так, среди наиболее распространенных инцидентов остается хищение денежных средств с карт-счетов граждан.

Участились и случаи создания фишинговых сайтов, ориентированных под запросы пользователей в поисковых системах. Защитой персональных данных сегодня занимаются центры кибербезопасности. Их в стране насчитывается порядка 20. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, чтобы вовремя выявлять угрозу.