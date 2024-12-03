Более 350 кибератак высокого уровня зарегистрировано в Беларуси с начала 2024-го
Более 350 кибератак высокого уровня зарегистрировано в Беларуси с начала года. Это в два раза больше, чем в 2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышенный интерес со стороны злоумышленников к нашей стране связан в первую очередь с геополитической обстановкой в мире, а также ужесточением законодательства в сфере киберпреступности за рубежом. Так, среди наиболее распространенных инцидентов остается хищение денежных средств с карт-счетов граждан.
Участились и случаи создания фишинговых сайтов, ориентированных под запросы пользователей в поисковых системах. Защитой персональных данных сегодня занимаются центры кибербезопасности. Их в стране насчитывается порядка 20. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, чтобы вовремя выявлять угрозу.
Антон Тростянко, руководитель центра кибербезопасности:
Кассовое обслуживание – это утечка данных каких-либо. Это использование инфраструктуры для того, чтобы майнить криптовалюту, к примеру. Есть различные виды атак, но так или иначе они связаны с компрометацией инфраструктуры, когда злоумышленник получает доступ к вашим данным и может их использовать в своих интересах и целях. Есть базовые требования по информационной безопасности у нас в стране, то есть они довольно долго у нас действуют, но, к несчастью, не все их выполняют. Вот в этом большая проблема. Реализация этих требований – она бы позволила снизить риск реализации тех или иных угроз.
Вопросы кибергигиены, аспекты правового регулирования в интернет-сфере, а также цифровая грамотность – эти и другие темы 3 декабря в центре внимания участников ежегодного форума по управлению интернетом, который прошел в Минске. В этом году площадка собрала порядка 400 экспертов – это руководители министерств и госорганов, представители технологических компаний, академического и бизнес-сообщества.