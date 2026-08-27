В Мирском замке возрождают уникальный итальянский сад XVIII века

В Мирском замке оживает дух Радзивилловской эпохи. Ландшафтные дизайнеры воссоздают сад XVIII века. 10 лет ушло на изучение исторических документов и подготовку чертежей, чтобы каждый элемент новой зеленой зоны соответствовал оригиналу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пространстве почти в 6 гектаров – водные каскады, светопрозрачная оранжерея и парковая пластика. Строгая геометрия – главный принцип: 18 ровных «комнат» на свежем воздухе, разделенных рядами стриженых кустарников. Внутри этих зон цветочные партеры выполнят в виде сложных орнаментов, используя флору белорусской селекции – от синевы льна до фиолетовых свечей лаванды и шалфея. Всего высадят больше тысячи деревьев и кустарников.

Дарья Стародубец, инженер садово-паркового хозяйства музея «Замковый комплекс «Мир»: Сорта, конечно же, будут современные, поскольку это все со временем меняется, выводятся более устойчивые к нашим условиям. Но здесь были использованы многие виды, которые исторически также выращивались уже. Это, например, лаванда.

Ольга Новицкая, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир»:

В оранжерее выращивали деревья в таких больших деревянных катках либо в больших глиняных горшках, которые могли выносить в теплое время года в итальянский сад и выставлять. К примеру, инвентарь 1778 года указывает на то, что в оранжерее было свыше 40 апельсиновых деревьев, более 170 лимонных деревьев, имеется в виду маленьких и больших, а также мирт, кипарис, лавровые деревья, а также инжир.

Благоустраивают и зоны отдыха уникальными малыми архитектурными формами, среди которых единственная в Беларуси дерновая скамья. Отметим, замок и сад серьезно пострадали во время войны, но были бережно восстановлены и в 2000 году внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Итальянский сад примет первых гостей уже в сентябре, а официальное открытие пройдет весной 2027 года – к 500-летию Мирского замка.