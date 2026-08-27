В Бордо зафиксирован рекордно ранний сбор урожая винограда

Жара и засуха радикально изменили сезон в Бордо. Сбор винограда начался почти на месяц раньше нормы – уже в начале августа. Для региона Франции, где традиционные сроки приходятся на середину или конец сентября, это беспрецедентный сдвиг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальная температура ускорила созревание ягод, вынудив виноградарей выходить на поля до рассвета, чтобы избежать перегрева урожая. Но ранний старт не означает успех. Жара ударила по качеству гроздей: ягоды мельче, сок менее обильный. По оценкам производителей, потери по объему могут достигать 20 %. Это прямое следствие климатического давления, которое меняет структуру урожая и технологию производства.

Кристоф Шато, директор по коммуникациям Совета вин Бордо: Впервые мы начали сбор урожая 6 августа для игристого «Креман-де-Бордо». На прошлой неделе начали собирать совиньон-блан для сухих белых вин. И впервые в истории вчера начали сбор красного винограда в Сент-Эмильоне. Это очень необычно.

Стефан Дефрен, владелец замка Фонтенай:

Обычно наша средняя урожайность – около 5500 литров с гектара. В этом году, судя по первым собранным гроздьям, мы получаем от 4000 до 4500 литров с гектара. То есть по объему мы теряем около 20 %. Обычно мы производим около 280 тысяч бутылок в год; в этом году, думаю, получим порядка 220 тысяч.

Ситуацию усугубляет сокращение площадей виноградников. По данным отрасли, общая площадь в Бордо впервые опустилась ниже 80 тысяч гектаров. В сочетании с падением урожайности это делает нынешний сезон одним из самых слабых за последние 40 лет. Климатический фактор становится системным: жара меняет сроки, объемы и экономику производства, формируя новый риск для одного из ключевых винодельческих регионов Европы.