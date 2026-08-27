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В Бордо зафиксирован рекордно ранний сбор урожая винограда

27 августа 2026 08:43
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Жара и засуха радикально изменили сезон в Бордо. Сбор винограда начался почти на месяц раньше нормы – уже в начале августа. Для региона Франции, где традиционные сроки приходятся на середину или конец сентября, это беспрецедентный сдвиг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бордо зафиксирован рекордно ранний сбор урожая винограда-2

Экстремальная температура ускорила созревание ягод, вынудив виноградарей выходить на поля до рассвета, чтобы избежать перегрева урожая. Но ранний старт не означает успех. Жара ударила по качеству гроздей: ягоды мельче, сок менее обильный. По оценкам производителей, потери по объему могут достигать 20 %. Это прямое следствие климатического давления, которое меняет структуру урожая и технологию производства.

В Бордо зафиксирован рекордно ранний сбор урожая винограда-4

Кристоф Шато, директор по коммуникациям Совета вин Бордо:
Впервые мы начали сбор урожая 6 августа для игристого «Креман-де-Бордо». На прошлой неделе начали собирать совиньон-блан для сухих белых вин. И впервые в истории вчера начали сбор красного винограда в Сент-Эмильоне. Это очень необычно.

В Бордо зафиксирован рекордно ранний сбор урожая винограда-6

Стефан Дефрен, владелец замка Фонтенай:
Обычно наша средняя урожайность – около 5500 литров с гектара. В этом году, судя по первым собранным гроздьям, мы получаем от 4000 до 4500 литров с гектара. То есть по объему мы теряем около 20 %. Обычно мы производим около 280 тысяч бутылок в год; в этом году, думаю, получим порядка 220 тысяч.

Ситуацию усугубляет сокращение площадей виноградников. По данным отрасли, общая площадь в Бордо впервые опустилась ниже 80 тысяч гектаров. В сочетании с падением урожайности это делает нынешний сезон одним из самых слабых за последние 40 лет. Климатический фактор становится системным: жара меняет сроки, объемы и экономику производства, формируя новый риск для одного из ключевых винодельческих регионов Европы.

# франция

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