Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности Чехии

Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности и самому сельскому хозяйству Чехии. Самое жаркое за последние 65 лет лето принесло рекордные убытки местным фермерам, которые, по оценкам Сельскохозяйственного союза Республики, могут достичь 20 миллиардов крон. Это около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По самым оптимистичным прогнозам, урожай зерновых сократится примерно на 20 %. Только одной кукурузы соберут как минимум на 35 % меньше, чем в 2025 году. На 30 % снизится производство овощей, а в некоторых регионах потери урожая оценивают и вовсе в 40 %.