Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности Чехии

Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности и самому сельскому хозяйству Чехии. Самое жаркое за последние 65 лет лето принесло рекордные убытки местным фермерам, которые, по оценкам Сельскохозяйственного союза Республики, могут достичь 20 миллиардов крон. Это около миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По самым оптимистичным прогнозам, урожай зерновых сократится примерно на 20 %. Только одной кукурузы соберут как минимум на 35 % меньше, чем в 2025 году. На 30 % снизится производство овощей, а в некоторых регионах потери урожая оценивают и вовсе в 40 %.
Мартин Пиха, председатель Чешской сельскохозяйственной ассоциации:
Я бы даже сказал, что это будет худший год с момента нашего вступления в Европейский союз, один из худших годов. И вполне возможно, что весь сектор будет балансировать на грани больших убытков. На мой взгляд, ситуация очень серьезная, поэтому мы ведем переговоры с Министерством сельского хозяйства, правительством и, соответственно, с Европейской комиссией относительно экстренной помощи фермерам.
Критическая ситуация сложилась и в животноводстве. Из‑за выгоревших пастбищ возник острый дефицит кормов. Это вызвало резкий рост цен на них. Фермеры вынуждены закупать дорогое сено или резко сокращать поголовье стада. Для того чтобы спасти хозяйства от массового разорения, правительство вынуждено принять меры по поддержке сельхозпроизводителей, которые обойдутся бюджету в почти полмиллиарда долларов.