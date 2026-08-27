В Алжире при масштабных лесных пожарах погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли, еще более 50 пострадали при масштабных лесных пожарах, которые полыхают в Алжире. Пламя менее чем за сутки уничтожило почти 3,5 тысячи гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как минимум 12 человек погибли, еще более 50 пострадали при масштабных лесных пожарах, которые полыхают в Алжире. Пламя менее чем за сутки уничтожило почти 3,5 тысячи гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным службы гражданской обороны, в зоне бедствия оказались 16 штатов на востоке страны. Власти проводят экстренную эвакуацию жителей трех городов и нескольких деревень, так как огонь вплотную приблизился к жилым кварталам. Закрыты дороги, которые связывают пострадавшие населенные пункты с другими районами. На данный момент зафиксировано около 70 очагов возгорания, с которыми при помощи авиации борются пожарные. Распространению огня способствует жаркая погода. Температура воздуха превышает 40 градусов.