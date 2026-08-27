В Алжире при масштабных лесных пожарах погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли, еще более 50 пострадали при масштабных лесных пожарах, которые полыхают в Алжире. Пламя менее чем за сутки уничтожило почти 3,5 тысячи гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.