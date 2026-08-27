Боль в спине из‑за офисной работы: фитнес-тренер показал упражнения, которые снимут напряжение

Офисная работа кажется нам очень спокойной и безопасной. Человек сидит за столом, разговаривает по телефону, работает с документами и проводит время перед монитором. Но именно она часто становится причиной постоянных проблем со спиной.

Ирина Романович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Люди, которые много времени проводят за компьютером, как правило, подвержены болями не только в шейном и поясничном, но и в грудном отделах позвоночника. Беспокоят не только ноющие хронические боли, но и скованность, стянутость, зажатость в мышцах. Как правило, это чревато последствиями головных болей, онемение рук, дискомфорт в пояснице и онемение ног. Влияет на данную проблему и поза, которую поддерживает пациент за рабочим столом, и длительность пребывания в вынужденном положении.

Нагрузка на позвоночник распределяется крайне неравномерно. Мышцы, которые должны поддерживать вертикальное положение тела, постепенно теряют тонус. В то же время другие группы мышц, наоборот, находятся в состоянии постоянного напряжения, пытаясь компенсировать неправильную позу.

Ирина Романович:

Имеет значение в данном вопросе кресло, угол и высота монитора, перед которым сидит пациент, расположение клавиатуры и мышки. Также не забываем, что мы должны смотреть прямо в экран монитора, никаких полусидя, полусогнувшись, наклонившись в сторону, запрокинув голову. Мониторы справа-слева от пациента тоже абсолютно неприемлемы.

Офисная спина страдает не только от неправильно организованного рабочего места. Большое значение имеет то, как человек работает. Самая удобная поза перестает быть полезной, когда в ней слишком долго находишься.

Ирина Романович:

Если вы работаете длительно за компьютером, за монитором, в офисе, ваш рабочий день долгий, поставьте себе на первое время будильник хотя бы каждые 40 минут. Вставайте, сходите к умывальнику, помойте руки и вернитесь. Смена позы, даже без физических упражнений, благоприятно повлияет на всю вашу спину.

Короткая разминка в течение дня – лучший способ снять напряжение. Несколько простых упражнений помогут вернуть бодрость и забыть о чувстве деревянного тела.