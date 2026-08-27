Боль в спине из‑за офисной работы: фитнес-тренер показал упражнения, которые снимут напряжение

Офисная работа кажется нам очень спокойной и безопасной. Человек сидит за столом, разговаривает по телефону, работает с документами и проводит время перед монитором. Но именно она часто становится причиной постоянных проблем со спиной.
Офисная работа кажется нам очень спокойной и безопасной. Человек сидит за столом, разговаривает по телефону, работает с документами и проводит время перед монитором. Но именно она часто становится причиной постоянных проблем со спиной.
Ирина Романович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Люди, которые много времени проводят за компьютером, как правило, подвержены болями не только в шейном и поясничном, но и в грудном отделах позвоночника. Беспокоят не только ноющие хронические боли, но и скованность, стянутость, зажатость в мышцах. Как правило, это чревато последствиями головных болей, онемение рук, дискомфорт в пояснице и онемение ног. Влияет на данную проблему и поза, которую поддерживает пациент за рабочим столом, и длительность пребывания в вынужденном положении.
Нагрузка на позвоночник распределяется крайне неравномерно. Мышцы, которые должны поддерживать вертикальное положение тела, постепенно теряют тонус. В то же время другие группы мышц, наоборот, находятся в состоянии постоянного напряжения, пытаясь компенсировать неправильную позу.
Ирина Романович:
Имеет значение в данном вопросе кресло, угол и высота монитора, перед которым сидит пациент, расположение клавиатуры и мышки. Также не забываем, что мы должны смотреть прямо в экран монитора, никаких полусидя, полусогнувшись, наклонившись в сторону, запрокинув голову. Мониторы справа-слева от пациента тоже абсолютно неприемлемы.
Офисная спина страдает не только от неправильно организованного рабочего места. Большое значение имеет то, как человек работает. Самая удобная поза перестает быть полезной, когда в ней слишком долго находишься.
Ирина Романович:
Если вы работаете длительно за компьютером, за монитором, в офисе, ваш рабочий день долгий, поставьте себе на первое время будильник хотя бы каждые 40 минут. Вставайте, сходите к умывальнику, помойте руки и вернитесь. Смена позы, даже без физических упражнений, благоприятно повлияет на всю вашу спину.
Короткая разминка в течение дня – лучший способ снять напряжение. Несколько простых упражнений помогут вернуть бодрость и забыть о чувстве деревянного тела.
Антон Селезнёв, фитнес-тренер медицинского центра «Нордин»:
Офисная работа буквально скручивает нас и плохо влияет на осанку. Чтобы исправить это, необязательно висеть часами на турниках. Достаточно сделать те упражнения, которые я вам сейчас покажу. Для первого упражнения нам понадобится эспандер или резина. Поднимаем руки вверх до линии с плечами, слегка подсгибаем руки и разводим до линии плеч или касание резины до груди и возвращаем назад. Это упражнение хорошо прорабатывает заднюю дельтовидную мышцу, а также трапециевидную мышцу, что снизит ваши боли в грудном отделе.
Дальше мы выполняем упражнение на ноги, а в особенности на ягодичную мышцу, что благоприятно скажется на поясничном отделе спины. Упражнение называется «болгарский присед». Руки можно держать на поясе либо же перед собой, как вам удобно. Опускаемся вниз, делаем наклон вперед и поднимаемся наверх. При выполнении упражнения старайтесь акцентировать внимание на колено, чтобы оно не выходило за носок. А также выполняем наклон для дополнительного растяжения ягодичной мышцы.
Следующее упражнение называется «ягодичный мост». Оно очень хорошо прорабатывает ягодичные мышцы, а также поясничный отдел. Упражнение выполняем в положении лежа, руки по линии туловища, поднимаем таз и опускаем вниз до пола.
Последнее упражнение поможет нам разгрузить спину и укрепить мышцы кора. Становимся на четвереньки и выполняем движение рукой вперед, растягиваем, ногой назад. Следите за тем, чтобы сильно не прогибаться в спине, старайтесь спину держать ровно. Выполняйте эти упражнения до или после работы по 3-4 подхода по 15 повторений. Такой комплекс поможет снять напряжение спины, а также укрепить ее.
*На правах рекламы.