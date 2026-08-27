Канада объявила о введении ответных пошлин на товары из США

Канада объявила масштабный пакет ответных мер против США. Вводятся зеркальные тарифы на более чем 700 американских товаров общей стоимостью 27 миллиардов 600 миллионов канадских долларов. Это реакция на новые 50‑процентные тарифы Вашингтона. Канадская сторона подчеркивает: «доллар за доллар, ставка за ставку». Меры вступят в силу 8 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список охватывает ключевые отрасли – сталь, алюминий, сельское хозяйство, бытовую технику, электронику, оборудование, целлюлозно‑бумажную продукцию. Тарифы распределены по трем уровням: 15, 25 и 50 %. В ряде позиций ставки повышаются на половину, чтобы полностью совпасть с американскими. Продолжают действовать и ранее введенные тарифы, включая ограничения на импорт американских автомобилей.

Отдельный блок касается продовольствия: 25‑процентные тарифы вводятся на молочную продукцию, рыбу, морепродукты и некоторые категории металлов. Вместе с тем Оттава запускает пакет поддержки. Он ориентирован на малый и средний бизнес: помощь в предотвращении увольнений, программы повышения квалификации, расширение доступа к страхованию по безработице. Канада заявляет: меры направлены на защиту экономики, рабочих мест и ключевых отраслей в условиях эскалации торгового конфликта.