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Трамп объявил режим чрезвычайного положения в США

27 августа 2026 09:12
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Трамп объявил режим чрезвычайного положения в США-0

В Соединенных Штатах объявлен режим ЧП в области нацбезопасности с целью защитить энергетическую систему страны, пишет РИА Новости.

Соответствующий указ подписан американским лидером Дональдом Трампом. Глава Белого дома ввел запрет на использование электрооборудования иностранного производства, которое якобы несет риски диверсии и кибератак.

По поручению Трампа министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт в сотрудничестве с главами других профильных ведомств займется разработкой регламента применения ограничений, определением списка запрещенных поставщиков, а также установкой правил использования уже имеющегося импортного оборудования.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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