Лукашенко – главам стран ЕАЭС: если будем топтаться на месте, нас догонят, затопчут и пойдут вперёд другие

Главная цель развития ЕАЭС – повышение благосостояния граждан Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая пленарную сессию экономического форума. Заседание проходит на площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» с участием руководителей государств «пятерки». Почти все лидеры прибыли в Минск. Армения присоединилась к диалогу онлайн. Этот момент Александр Лукашенко прокомментировал отдельно.

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну, просто сегодня кивнуть: «Вот, не приехали, такие-сякие…» Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя.

Примеров очень много. Я мягко заметил. 18 основных положений из нашей стратегии, которая должна была быть реализована до 2025 года, не реализованы. Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся.

Скажу прямо. Особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить. Время от нас требует этого. Если будем топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут и пойдут вперед другие, как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям.