Сергей Лущ: сегодня Минск – это центр большой геополитики, большой игры

Сергей Лущ, общественный деятель:

Безусловно, сегодня Минск – это центр большой геополитики, большой игры, центр притяжения, в том числе и внимания международного сообщества. Понятно, что вот этот тон на предметный разговор говорит о том, что Евразийский союз все-таки тоже овеществляется. И не просто так критические такие были замечания Александра Григорьевича в этом отношении, потому что давайте в историю заглянем, от начала заявленного мы очень долго как бы запрягаем, хотя уверен, это сложная конфигурация, это большой объем работы, это большой объем работы по согласованию и гармонизации законодательства наших стран и еще более большой объем работы над противоречием.

Мы с вами внимательно слушали выступления представителей Монголии, Кубы, Арабских Эмиратов, Ирана и наших коллег по Евразийскому союзу. И все они говорят, что есть проблемные болевые точки. Надеюсь, вот эта закрытая часть в узком составе как раз, наверное, и была посвящена именно им. А это действительно функционирование полноценного торгово-экономического пространства без изъятия ограничений с единой тарифной политикой, с единой гармонизированной налоговой политикой. Действительно, альтернативы Евразийскому союзу для нас как у центра силы на пространстве большой Евразии нет. Если мы хотим все-таки быть субъектом большой геополитической конфигурации будущего мира, мироустройства, многополярного мироустройства, справедливого мироустройства, то сегодня должны прилагать практические усилия для того, чтобы этот союз доподлинно состоялся.