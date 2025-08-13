Транспортные средства со скоростью свыше 25 км/ч будут признаваться мопедом или мотоциклом

Вскоре транспорт, который может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре транспорт, который может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Определить, к какой категории относится средство передвижения, можно самостоятельно или обратившись за помощью в испытательные лаборатории. К 25 августа на сайте Госстандарта появится специальная памятка о том, в каких случаях надо регистрировать средство персональной мобильности.
Основной критерий отнесения устройства к средству персональной мобильности или механическому транспортному средству – это скорость. Для установления технических характеристик необходимо будет обратиться с заявлением в испытательную лабораторию. По результатам экспертизы владельцу выдадут электронный паспорт. И только при его наличии можно будет пройти регистрацию транспортного средства в ГАИ.
Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД:
Изменения, конечно же, в первую очередь нацелены на повышение безопасности дорожного движения. Мы, к сожалению, с развитием нового для нас вида транспорта, как средства персональной мобильности, на фоне увеличения поездок, использующихся такими средствами персональной мобильности, в последние годы получили определенный рост количества дорожно-транспортных происшествий именно с этой категорией участников дорожного движения.
Для получения допуска к участию в дорожном движении некоторые модели потребуют доработки. Например, установки дополнительных световых приборов. Экспертизу и регистрацию можно не проходить. Но использование транспортного средства в таком случае будет ограничено дорогами без усовершенствованного покрытия. Фактически речь идет о движении на закрытых территориях или вблизи лесов-полей.