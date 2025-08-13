Транспортные средства со скоростью свыше 25 км/ч будут признаваться мопедом или мотоциклом

Вскоре транспорт, который может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определить, к какой категории относится средство передвижения, можно самостоятельно или обратившись за помощью в испытательные лаборатории. К 25 августа на сайте Госстандарта появится специальная памятка о том, в каких случаях надо регистрировать средство персональной мобильности.

Основной критерий отнесения устройства к средству персональной мобильности или механическому транспортному средству – это скорость. Для установления технических характеристик необходимо будет обратиться с заявлением в испытательную лабораторию. По результатам экспертизы владельцу выдадут электронный паспорт. И только при его наличии можно будет пройти регистрацию транспортного средства в ГАИ.