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Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября?

13 августа 2025 17:14
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Спорта в жизни школьников станет больше. Это одно из новшеств предстоящего учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В расписании появится дополнительный урок физкультуры – третий в неделю. В связи с этим подверглась изменениям учебная программа.

Сегодня педагоги со всей Беларуси собрались в Минске, чтобы обсудить изменения и поделиться их внедрением в образовательную среду. 

Как подтянуться в учебе и в спортивном зале – репортаж Глеба Прокофьева. 

Упражнения на брусьях, на бревне и не только. В обновленной учебной программе по физкультуре новый раздел для старшеклассников – гимнастика на снарядах. Она поможет школьникам развить координацию, гибкость, силу и выносливость. 

Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября? -2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Правильность выполнения упражнений, перечисленных в обновленной учебной программе, продемонстрировали в ходе семинара. Они будут применяться на уроках в зависимости от возможностей учреждения образования и квалификации педагога.

Павел Шестерень, заместитель директора Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов:
Как правило, это и для наших юношей, которые в дальнейшем, возможно, будут в Вооруженных Силах выполнять те или иные упражнения, которые связаны с их функциональной физической подготовкой. Для этого и вводилась снарядная гимнастика. В 10-11-х классах мы закрепляем уже те базовые упражнения, которые изучались с 5-го по 9-й класс.

Теперь один из трех уроков физкультуры обязательно должен быть игровым. Во время его проведения не допускается сдача тестов и контрольных упражнений. И это не значит, что на протяжении всего урока школьники будут играть, допустим, в волейбол или баскетбол. Они будут изучать отдельные элементы и приемы игры, а уже после оттачивать спортивное мастерство во время командной работы. 

Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября? -4

Елена Чужба, научный сотрудник лаборатории историко-обществоведческого и социокультурного образования Научно-исследовательского центра Академии образования Беларуси:
Он должен быть направлен на формирование у учащихся физических качеств. И поднять формирование мотивации учащихся, чтобы они могли то, что они изучили на двух уроках, направленных на обучение, применить в игровых каких-то ситуациях.

Кроме этого, старшеклассникам могут задать домашнее задание по физкультуре практического характера. Например, оттачивать навыки подтягиваний или приседаний. Также теперь теорию необходимо изучать одновременно с освоением практического материала.

Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября? -6

И самое основное – для поддержания здоровья и общего физического состояния школьников Минобразования вводит дополнительный урок физкультуры – третий в неделю. Ранее он был факультативом. 

Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября? -8

Ряд изменений внесен и в Кодекс об образовании. Действовать они также начнут с начала нового учебного года. Так, теперь вводится обязательный деловой стиль одежды на уроках, учеба в 10-х классах завершится 25 мая – для проведения учебно-полевых сборов, а в сельских школах, специализированных лицеях и кадетских училищах смогут обучать вождению на автомобиле. Также в школах начнет действовать запрет на мобильные телефоны. В учреждениях образования уже созданы необходимые условия для того, чтобы школьники смогли сдавать свои смартфоны в специально оборудованные места.

С 1 сентября вступают в силу масштабные изменения в системе образования – подробности читайте здесь.

Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября? -10

1 сентября белорусские школьники откроют и новые учебники. Подготовлено 28 свежих изданий. Из них два совершенно новых. Изнашиваются не только книги, но и подходы к учебному процессу. Изложение материала существенно видоизменено. Теперь будут преподавать и новый учебный предмет – «История Беларуси в контексте всемирной истории». Учебник уже издан.

Запрет на телефоны и обязательный дресс-код! Что ждёт школьников с 1 сентября? -12

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Фактически четверть учебного пособия, а это больше 100 страниц, посвящена именно нашей независимой, суверенной Беларуси, и мы простым, понятным, но абсолютно честным языком рассказали, что такое цветные революции, каких успехов добилась наша страна, какую роль сыграл в этом наш Президент, какой путь мы все вместе прошли и насколько важно сегодня быть едиными в понимании того, что любовь к Родине – это не просто слова, а дело каждого из нас.

Подробности смотрите в видео. 

# Андрей Иванец # Глеб Прокофьев # Образование в Беларуси

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