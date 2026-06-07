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Новости по тегу #Интернет-магазины

Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?
07 июня 2026 07:34

Онлайн vs оффлайн: какие меры готовит МАРТ, чтобы сохранить торговые центры?

60% обращений в Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год касались интернет-торговли
13 мая 2026 13:50

60% обращений в Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год касались интернет-торговли

В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз
13 мая 2026 11:06

В Беларуси за 2020-2024 годы объем рынка интернет-площадок вырос в 28 раз

Разоблачаем подделки. Как за секунду проверить подлинность белорусского товара через смартфон
19 апреля 2026 17:09

Разоблачаем подделки. Как за секунду проверить подлинность белорусского товара через смартфон

Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой
02 ноября 2025 07:46

Норм или стрём выходить «Коминтерну» на маркетплейсы? Мнение Ксении Пантюховой

Как не попасть на подделку белорусских товаров в интернете? Рассказываем, на что обращать внимание
13 августа 2025 17:47

Как не попасть на подделку белорусских товаров в интернете? Рассказываем, на что обращать внимание

Белоруска, которая продает товар на интернет-площадке, рассказала про «боль» от купленных отзывов
13 августа 2025 17:40

Белоруска, которая продает товар на интернет-площадке, рассказала про «боль» от купленных отзывов

Как не стать шопоголиком во время популярности маркетплейсов? Советы от психолога
13 августа 2025 17:34

Как не стать шопоголиком во время популярности маркетплейсов? Советы от психолога

Маркетплейсы – это здоровая история с точки зрения финансов? Ответил аналитик
13 августа 2025 17:25

Маркетплейсы – это здоровая история с точки зрения финансов? Ответил аналитик

Интернет-магазины и интернет-площадки обязали отвечать на электронные обращения покупателей
11 июля 2025 06:29

Интернет-магазины и интернет-площадки обязали отвечать на электронные обращения покупателей

Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля
12 апреля 2025 09:40

Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля

В ЕАЭС утвердили правила защиты прав потребителей в интернет-магазинах
12 мая 2023 16:58

В ЕАЭС утвердили правила защиты прав потребителей в интернет-магазинах