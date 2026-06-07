Новости по тегу #Интернет-магазины

«Онлайн и оффлайн торговля на сегодня имеют разные модели бизнеса, и поэтому затратный механизм в традиционной торговле значительнее, нежели у маркетплейсов», – объяснила Светлана Короткевич.
С увеличением количества интернет-магазинов растет и число обращений в этой сфере. Только Белорусское общество защиты потребителей за 2025 год приняло около 13 тысяч заявлений, из которых 60 % касались товаров, приобретенных в Сети.
Сегодня торговлю в Интернете в Беларуси ведут около 17 тысяч субъектов хозяйствования. За предыдущие 4 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось почти в 11 раз.
В 2025 году в Беларуси ввели обязательную маркировку товаров кодами DataMatrix. Они обеспечивают прослеживаемость продукции и позволяют бороться с контрафактом. Подделать DataMatrix крайне сложно.
«Нужно делить на тот товар, который может или не может», – сказала бывший руководитель предприятия.
Наши маркетплейсы сделали разделы «Сделано в Беларуси», – рассказала Наталья Мельникова.
«Тонкая грань, где рейтинг товара, борьба между селлерами в одной и той же категории, конечно, очень спорная».
«Совет, который сейчас может использовать человек, который сталкивается с таким вопросом, – это дать себе паузу».
«Человеку гораздо проще найти 15 минут свободного времени, пока он завтракает, обедает, ужинает или какими-то свободными делами занимается».
В торговом реестре Беларуси зарегистрировано свыше 30 тысяч интернет-магазинов.
Курсы валют имеют значительное влияние на изменение цен на электронику.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00