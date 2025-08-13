Учения «Запад», «Орешник» и обстановка у границ. Хренин поделился подробностями доклада Президенту

Степень готовности Вооруженных Сил Беларуси к отражению агрессии, обстановка у границ, а также подготовка к проведению стратегических учений «Запад-2025». Глава государства заслушал закрытый доклад министра обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Хренин поделился подробностями с журналистами. Было доложено о предстоящих учениях, которые пройдут в сентябре. Наши подразделения уже направились на территорию России, где примут участие в практических мероприятиях. Силы союзника также прибыли в центральную часть Беларуси, на основные полигоны, где и пройдет отработка маневров. Также министр обороны доложил о подготовке к учениям в рамках ОДКБ.

Польское военно-политическое руководство приняло решение о создании группировки до 34 тысяч военнослужащих. И это на фоне собственных заявлений об угрозе с Востока. То есть от нас. Осознанная истерия сопредельных государств заставляет быть прямолинейными, в вопросах проведения учений в том числе. Чтобы не давать повода для инсинуации, закрытый доклад главе государства министр обороны страны частично опубличил. Хренин: на учения «Запад-2025» приглашены многие международные наблюдатели, в том числе стран НАТО. Подробности.

Это не единственные учения, которые пройдут на белорусской территории в этом году. В рамках ОДКБ также предстоит отработать слаженность войск. Частично российские подразделения уже прибыли, ожидают контингенты из других стран Договора. Главный принцип проведения этих учений, а также учений «Запада 2025» – открытость. Оборонное ведомство страны откровенно информирует о своих планах и процессах совершенствования Вооруженных Сил Беларуси по одной простой причине: если правду не скажем мы, удобную придумают западные соседи. Предстоящие осенью учения «Запад» уже становились поводом для маневрирования и инсинуации стран НАТО. Чтобы не подстегивать милитаристские фантазии, было решено перенести учения вглубь страны. Министр обороны Беларуси открыто называет локацию для отработки маневров – основные полигоны возле Борисова. Будут ли задействоваться какие-то специальные элементы на учениях? Те же укрепрайоны, например, глава государства около 2 лет назад посещал такой укрепрайон. Будет ли это как-то использоваться в ходе учений?

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы представили наше видение и основу, как мы все-таки планируем и видим строить оборону нашего государства, и главе государства в Брестской области (Кобринском районе) был представлен элемент укрепрайонов. После этого глава государства поручил такие элементы укрепрайонов оборудовать, как мы считаем, на случай обороны нашей страны. Поэтому на сегодняшний момент из пяти четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы. Они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учениях «Запад» мы также планируем из этих пяти районов в двух районах провести тренировку наших войск. Это будет волковысское направление и сморгонское.

В учениях будут задействованы все силы и средства Вооруженных Сил Беларуси, а они значительно изменились за последние годы. Укрепрайоны – лишь составляющая планов по обороне государства. Развитие Вооруженных Сил, как отметил Виктор Хренин, процесс беспрерывный. Современные конфликты – наглядное пособие для понимания, какое оружие дает преимущество. Учения – возможность отработать сценарий нападения на нашу территорию противника, а также проверить слаженность с силами союзников. Наша армия готова к отражению разного рода внезапных нападений со стороны потенциального противника?