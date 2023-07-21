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В Минской области запланировали убрать почти 91 тысячу гектаров озимого рапса

21 июля 2023 18:48
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Новости Беларуси. Все хозяйства Минской области подключились к уборке озимого рапса. В центральном регионе под «черное золото» полей отведено более 90 тысяч гектаров. Рапс – культура стратегическая. Поэтому площади под нее ежегодно увеличивают, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в сельхозпредприятии «Горняк» рапсовые плантации растянулись на 600 гектаров. Масляную культуру в хозяйстве Солигорского района убирают шесть комбайнов. Главное внимание – качеству.

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

В Минской области запланировали убрать почти 91 тысячу гектаров озимого рапса-1

Выращивание рапса – работа нелегкая и кропотливая. Однако по финансовому результату эта культура одна из самых прибыльных, а значит, выгодных для аграриев.

В Минской области запланировали убрать почти 91 тысячу гектаров озимого рапса-4

Мария Царикевич, корреспондент:
В Солигорском районе активно идет заготовка озимого рапса. 12 хозяйств в поле. Только сельхозпредприятие «Горняк» заготовило более 1 000 тонн «черного золота».

В Минской области запланировали убрать почти 91 тысячу гектаров озимого рапса-7

Выращивание рапса выгодно и по агрономическим причинам: он отличный предшественник зерновых. А еще хороший белковый корм в животноводстве. Всего под эту культуру в хозяйстве отведено 600 гектаров. Экспериментируют и с гибридами.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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