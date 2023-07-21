В Минской области запланировали убрать почти 91 тысячу гектаров озимого рапса
Новости Беларуси. Все хозяйства Минской области подключились к уборке озимого рапса. В центральном регионе под «черное золото» полей отведено более 90 тысяч гектаров. Рапс – культура стратегическая. Поэтому площади под нее ежегодно увеличивают, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в сельхозпредприятии «Горняк» рапсовые плантации растянулись на 600 гектаров. Масляную культуру в хозяйстве Солигорского района убирают шесть комбайнов. Главное внимание – качеству.
Подробнее в сюжете Марии Царикевич.
Выращивание рапса – работа нелегкая и кропотливая. Однако по финансовому результату эта культура одна из самых прибыльных, а значит, выгодных для аграриев.
Мария Царикевич, корреспондент:
В Солигорском районе активно идет заготовка озимого рапса. 12 хозяйств в поле. Только сельхозпредприятие «Горняк» заготовило более 1 000 тонн «черного золота».
Выращивание рапса выгодно и по агрономическим причинам: он отличный предшественник зерновых. А еще хороший белковый корм в животноводстве. Всего под эту культуру в хозяйстве отведено 600 гектаров. Экспериментируют и с гибридами.
Подробности в видео.