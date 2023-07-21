В Минской области запланировали убрать почти 91 тысячу гектаров озимого рапса

Новости Беларуси. Все хозяйства Минской области подключились к уборке озимого рапса. В центральном регионе под «черное золото» полей отведено более 90 тысяч гектаров. Рапс – культура стратегическая. Поэтому площади под нее ежегодно увеличивают, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в сельхозпредприятии «Горняк» рапсовые плантации растянулись на 600 гектаров. Масляную культуру в хозяйстве Солигорского района убирают шесть комбайнов. Главное внимание – качеству.