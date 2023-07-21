Председатель Совета ветеранов «Белоруснефти»: скважину можно пробурить, но основной фонд – это люди
Ровно 70 лет назад в Беларуси зафонтанировала первая нефть. После долгих поисков в южной зоне Припятского прогиба Ельская скважина № 2 дала неплохой приток. Однако о промышленных масштабах речи тогда не шло. История отечественного нефтепромысла всегда была с оговорками: белорусские нефтяники прошли непростой путь в покорении земных недр и добыче «черного золота».
От первой скважины до цифрового месторождения – «Специальный репортаж» на СТВ.
Коллектив нефтяной компании прекрасно понимает: любые сегодняшние успехи зиждутся на труде предшественников. В компании богатые традиции, их бережно хранят и поддерживают институт наставничества. Владимир Гошкис нефтяной отрасли посвятил 47 лет жизни – развитие промышленной нефтедобычи Беларуси происходило на его глазах.
Владимир Гошкис, председатель Совета ветеранов производственного объединения «Белоруснефть»:
Не скажу, что это была дорога с розами. Это были трудности, и был очень сплоченный коллектив, хотя он был представлен разными национальностями, потому что развивать нефтяную промышленность Беларуси приехали из многих регионов Российской Федерации, Украины. Когда я пришел работать, люди, которые работали и руководили процессами, большая часть из них – это были участники Великой Отечественной войны.
И они понимали цену, что они остались живы и что они после войны продолжили свою работу нефтяниками. Сегодняшнее поколение – это очень интересное поколение, которое во многом по интеллекту и этапам своего развития опережает. У них, я не могу назвать, что это недостатки. Они более прагматичные и ставят перед собой цель, у которой темпы движения во многом опережают те темпы, которые были у нас.
Вспоминает, какой толчок нефтяная компания дала развитию региона – только в Речице и Светлогорске были созданы тысячи рабочих мест. Сегодня Владимир Давидович помогает сохранять связь поколений. Большую роль в этом играет обновленный музейный комплекс – в Год исторической памяти в подразделениях и организациях компании открыли и цифровизировали 30 музеев. История отрасли предстала в новом формате, а молодежь знает имена тех, кто стоял у истоков отечественного нефтепромысла, и его передовиков.
Владимир Гошкис:
В 2019 году родился проект «Помним и гордимся». Это проект, в котором мы рассказываем о людях, которые создавали нефтяную компанию «Белоруснефть». Неизвестные страницы этих героев. Скважину можно пробурить, ее можно отремонтировать, новые технологии позволяют увеличить добычу, но основной инвестиционный фонд – это люди, которые работают в компании.
Ежегодно в Беларуси открывают несколько месторождений нефти. Впрочем, рост добычи возможен не только за счет бурения новых скважин, но и благодаря реанимации старых. Современные технологии и опыт позволяют раскрыть потенциал мест, названных бесперспективными еще в советскую эпоху.
Речь идет о южной зоне Припятского прогиба, с которой все начиналось. Нефтяники вернулись на эту территорию в 2019-м – здесь было открыто Новоельское месторождение. Когда-то чернобыльская катастрофа поставила крест на поиске нефти в этом регионе. Сегодня геологи уверены, что кладовые Полесья принесут еще много приятных сюрпризов.
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