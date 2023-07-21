Минский моторный завод – номер один в СНГ! Чего добились на предприятии за 60 лет?

Новости Беларуси. 60 лет на мировом рынке – Минский моторный завод готовится отметить знаковый юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это один из флагманов машиностроительной отрасли страны. Предприятие с гордостью носит звание лучшего в СНГ. Несмотря на санкции, оно адаптировалось к непростым экономическим условиям и продолжает развиваться. Что позволяет поддерживать темпы? Расскажет Алина Мычко.

Минский моторный завод – место, где рождаются автомобильные сердца. Здесь применяют технологии, которых нет на всем постсоветском пространстве. Из года в год объемы производства растут. Только за 2023-й со станков сошло более 25 тысяч высокотехнологичных двигателей. А ведь когда-то все начиналось с простого Д50. Техника, оснащенная им, бороздила поля огромного Советского Союза, а теперь вышла далеко за пределы СНГ. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Минский моторный завод является ярким флагманом моторостроения в Республике Беларусь. Он дополняет те двигатели, которые производятся в Российской Федерации, и находится в своей определенной нише. Очень важно, что последние 6-7 лет демонстрирует стабильные высокие результаты. Главная проблема для предприятия – не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед.

На международном рынке наши двигатели ценят очень высоко. Аналогов некоторым образцам за рубежом попросту нет. Продукция Минского моторного завода приводит в движение технику более чем 40 стран мира. И география поставок постоянно расширяется. В этом году на карте ММЗ появились новые рынки Африки, Азии и даже Европы. Например, Вьетнам, Монголия, Грузия и Венгрия.

Алина Мычко, корреспондент:

В России очень востребованы малолитражные двигатели. А Беларусь – единственная страна в СНГ, где налажено их производство. Потребность составляет до 10 тысяч единиц в год и со временем будет расти. Только за последние полгода экспорт в Россию увеличился на треть. В целом экспортный потенциал Минского моторного завода в 2023 году вырос более чем на 17 %. В планах – расширение линейки продукции и модернизация производства. Одна из последних разработок – малолитражный двигатель объемом 2,5 литра. Именно такие и востребованы у наших соседей. Они незаменимы в тракторах, дизельгенераторах и дорожно-строительной технике.

Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:

Встречаем юбилей с высоко поднятой головой, с высокими показателями развития. На сегодняшний момент по объему производства – более 120 %, по экспорту – более 120 %. Поэтому все основные показатели эффективности, которые мы закладывали для себя, мы реализовываем. Планируем произвести более 51 тысячи двигателей. Над одной из новинок долго трудилась и команда Александра Никишева. Вспоминает: переживал за каждую деталь, но очередное препятствие только стимулировало двигаться вперед. И вот он, результат – огромный V16. В 40 раз мощнее двигателя легкового автомобиля. В Беларуси таких не делали еще никогда. Да и в мире подобных немного. Их производят Америка, Германия и Китай, и со всеми ними наш образец уверенно конкурирует. Этот проект дал толчок к развитию еще одного направления.