Минский моторный завод – номер один в СНГ! Чего добились на предприятии за 60 лет?

Новости Беларуси. 60 лет на мировом рынке – Минский моторный завод готовится отметить знаковый юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 60 лет на мировом рынке – Минский моторный завод готовится отметить знаковый юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня это один из флагманов машиностроительной отрасли страны. Предприятие с гордостью носит звание лучшего в СНГ. Несмотря на санкции, оно адаптировалось к непростым экономическим условиям и продолжает развиваться.
Что позволяет поддерживать темпы? Расскажет Алина Мычко.
Минский моторный завод – место, где рождаются автомобильные сердца. Здесь применяют технологии, которых нет на всем постсоветском пространстве. Из года в год объемы производства растут. Только за 2023-й со станков сошло более 25 тысяч высокотехнологичных двигателей. А ведь когда-то все начиналось с простого Д50. Техника, оснащенная им, бороздила поля огромного Советского Союза, а теперь вышла далеко за пределы СНГ.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Минский моторный завод является ярким флагманом моторостроения в Республике Беларусь. Он дополняет те двигатели, которые производятся в Российской Федерации, и находится в своей определенной нише. Очень важно, что последние 6-7 лет демонстрирует стабильные высокие результаты. Главная проблема для предприятия – не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед.
На международном рынке наши двигатели ценят очень высоко. Аналогов некоторым образцам за рубежом попросту нет. Продукция Минского моторного завода приводит в движение технику более чем 40 стран мира. И география поставок постоянно расширяется. В этом году на карте ММЗ появились новые рынки Африки, Азии и даже Европы. Например, Вьетнам, Монголия, Грузия и Венгрия.
Алина Мычко, корреспондент:
В России очень востребованы малолитражные двигатели. А Беларусь – единственная страна в СНГ, где налажено их производство. Потребность составляет до 10 тысяч единиц в год и со временем будет расти. Только за последние полгода экспорт в Россию увеличился на треть.
В целом экспортный потенциал Минского моторного завода в 2023 году вырос более чем на 17 %. В планах – расширение линейки продукции и модернизация производства. Одна из последних разработок – малолитражный двигатель объемом 2,5 литра. Именно такие и востребованы у наших соседей. Они незаменимы в тракторах, дизельгенераторах и дорожно-строительной технике.
Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:
Встречаем юбилей с высоко поднятой головой, с высокими показателями развития. На сегодняшний момент по объему производства – более 120 %, по экспорту – более 120 %. Поэтому все основные показатели эффективности, которые мы закладывали для себя, мы реализовываем. Планируем произвести более 51 тысячи двигателей.
Над одной из новинок долго трудилась и команда Александра Никишева. Вспоминает: переживал за каждую деталь, но очередное препятствие только стимулировало двигаться вперед. И вот он, результат – огромный V16. В 40 раз мощнее двигателя легкового автомобиля. В Беларуси таких не делали еще никогда. Да и в мире подобных немного. Их производят Америка, Германия и Китай, и со всеми ними наш образец уверенно конкурирует. Этот проект дал толчок к развитию еще одного направления.
Александр Никишев, начальник конструкторского бюро двигателей специального назначения Минского моторного завода:
Сейчас активно ведется работа по разработке младшего брата этого двигателя V16. Это будет двигатель размерности V12. По сути, они очень схожи, какие-то решения выполнены одинаковые. Просто он меньше по рабочему объему. Соответственно, по мощности, по характеристикам. Тем не менее этот двигатель тоже нужен, чтобы закрыть потребности для силовых агрегатов карьерных самосвалов грузоподъемностью от 110 до 180 тонн.
60 лет на мировом рынке, более 5 миллионов произведенных двигателей, свыше 2 000 модификаций – все это про Минский моторный завод, который с гордостью носит звание номер один в СНГ.