Разделение Украины на два куска Россию не устроит. Комментарий политолога

Константин Блохин, политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН:

Конечно, в отношении Украины возможны десятки вариантов развития ситуации, как вообще будет выглядеть украинская государственность, но американские эксперты и военные все в большей степени предлагают один вариант, его по-разному называют: корейский вариант, израильский вариант и тому подобное. Но тут как ни называй, смысл один – что Украина должна быть поделена на две зоны влияния. На западную (пронатовскую) и восточную (пророссийскую). Но если этот вариант будет реализован, то тогда большой вопрос: будут ли тогда достигнуты цели СВО – демилитаризация, денацификация и освобождение Донбасса? Я думаю, что не будут они достигнуты, ситуация еще в большей степени будет хуже, чем до начала СВО. По одной простой причине.

Потому что если от Украины останется какая-либо территория, которая будет находиться вне российского контроля, то эту территорию как раз и в НАТО возьмут, да могут и не брать, но очевидно точно, что накачают вооружениями по полной программе. Накачают вооружениями стратегического характера. При этом могут пообещать все что угодно, нейтральный статус и так далее. Но смотришь на Финляндию со Швецией, которые были нейтральными десятилетиями, и понимаешь, что нейтральный статус – это фикция. И вообще, любой договор – это, по сути, бумажка. Что такое договор? Договор – это фиксация интересов сторон в определенный исторический момент. Ситуация в мире меняется, из договоров, как правило, выходят.