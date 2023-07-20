Разделение Украины на два куска Россию не устроит. Комментарий политолога

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим войну идей, контрнаступ киевского режима и что будет после него. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Константин Блохин, политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН:
Конечно, в отношении Украины возможны десятки вариантов развития ситуации, как вообще будет выглядеть украинская государственность, но американские эксперты и военные все в большей степени предлагают один вариант, его по-разному называют: корейский вариант, израильский вариант и тому подобное. Но тут как ни называй, смысл один – что Украина должна быть поделена на две зоны влияния. На западную (пронатовскую) и восточную (пророссийскую). Но если этот вариант будет реализован, то тогда большой вопрос: будут ли тогда достигнуты цели СВО – демилитаризация, денацификация и освобождение Донбасса? Я думаю, что не будут они достигнуты, ситуация еще в большей степени будет хуже, чем до начала СВО. По одной простой причине.
Потому что если от Украины останется какая-либо территория, которая будет находиться вне российского контроля, то эту территорию как раз и в НАТО возьмут, да могут и не брать, но очевидно точно, что накачают вооружениями по полной программе. Накачают вооружениями стратегического характера. При этом могут пообещать все что угодно, нейтральный статус и так далее. Но смотришь на Финляндию со Швецией, которые были нейтральными десятилетиями, и понимаешь, что нейтральный статус – это фикция. И вообще, любой договор – это, по сути, бумажка. Что такое договор? Договор – это фиксация интересов сторон в определенный исторический момент. Ситуация в мире меняется, из договоров, как правило, выходят.
Константин Блохин
Трамп пришел к власти – вышел из многих договоров, которые Обама подписывал. Байден пришел к власти – вышел из многих договоров, которые Трамп подписывал. Поэтому я считаю, что лучшая гарантия, что Украина не будет в НАТО, – разветвленная сеть наших военных баз. А какие там территории включать или не включать состав РФ – это вопрос дискуссий. И тут десятки вариантов возможны: какие территории включать или не включать, где будет проходить эта санитарная зона, если она будет проходить и так далее
Но если Украина сохранится, если сохранится вот этот антироссийский проект, даже в значительной степени меньшей территории, то его агрессивный характер никуда не денется. И поэтому, как говорится, дело надо доводить до конца.
Читайте также:
Почему для администрации Байдена главный конкурент – это Трамп? Рассказал политолог
Константин Блохин о планах Запада: «Они пытаются довести демонизацию наших стран до абсолюта»
Украинские дети попадают в Европу и США. Вот что их там ждёт