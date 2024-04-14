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Более 3 тыс. белорусов попались в сети мошенников с начала 2024 года

14 апреля 2024 14:54
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С начала года в стране зарегистрировано более 3 000 фактов мошенничества, из них более 400 связаны с капиталовложениями. Об этом информирует МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

Семь граждан Беларуси оказались обмануты аферистами, выдававшими себя от имени «Газпрома», и потеряли свои накопления, полагая, что инвестируют в акции надежной компании.

В ведомстве отмечают, что аферисты работают группами, в которых каждый играет свою роль: кто-то выбирает потенциальную жертву, кто-то изучает ее возможности, а кто-то убеждает инвестировать деньги в некий мифический проект с высоким доходом.

Часто люди попадают в руки к мошенникам, которых привлекают обещания о быстром богатстве в рекламе в соцсетях. Они вкладывают не только сбережения, но и кредиты, и средства от продажи недвижимости.

# ЧП # общество

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