Гайдукевич: наши афганцы достойно выполняли свои задачи, пока некоторые западные военные убегали

В гостях программы «Сенат» член Совета Республики, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич. Чем вызвана необходимость принятия обновленной Концепции нацбезопасности и Военной доктрины?

Валерий Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Дело в том, что уже прошло достаточно времени для того, чтобы наносить изменения. Время не стоит на месте, динамично развивается. Появились новые вызовы, угрозы, и, конечно, соответствующим образом и страна наша должна реагировать на эти все моменты, которые происходят. Сегодня такое дикое давление Запада на страну, конечно, на это нужно однозначно реагировать. И надо сказать то, что наша доктрина носит оборонительный характер. То есть мы ни на кого не собираемся нападать, тем не менее мы должны, как говорит наш Президент, порох держать сухим, чтобы уметь качественно и отразить, если кто-то вдруг попытается нам какие-то проблемы создавать. Каково значение вступления Беларуси в ШОС?

Валерий Гайдукевич:

Учитывая то давление, которое оказывает коллективный Запад и Соединенные Штаты Америки, конечно, нам нужно искать партнеров в других направлениях. Мы давно взаимодействуем уже с шанхайским договором, но сейчас уже действительно завершены все процедуры, и мы должны стать полноценным членом этой организации. А это, опять же, дополнительные рынки, это реализация наших планов по внешнеэкономической деятельности, это интенсивное развитие экономики, которая позволит нам занимать достойное место в этой организации. Как проходит строительство молодежного центра на базе Кобринского укрепления Брестской крепости

Валерий Гайдукевич:

Дело в том, что создание центра, это только можно приветствовать, молодежного центра по патриотическому воспитанию. Я хотел бы сказать, что в этом принимает участие и Парламентское собрание Совета России и Беларуси. В бюджете этой организации тоже выделяются средства на создание этого центра. А то, что место выбрано уникальное, это надо тоже отметить, потому что там каждая пядь земли полита кровью. Брестская крепость у нас особое место занимает. Это впервые в истории Второй мировой войны немцы получили достойный отпор, не ожидая, они же собирались пройти парадный марш по стране, а тут на границе столкнулись вот с таким беспримерным мужеством и стойкостью вот этого Брестского гарнизона. Для них это было, конечно, новостью. И вот именно там создается этот центр. Это место, я повторяю, уникальное, и смысл очень высокий. Мы как ветераны Афганской войны, преемники наших отцов, дедов. Мой дед тоже воевал, закончил войну в Кенигсберге. И, конечно, кто будет объяснять, рассказывать о том, что такое война и чем она опасна, чем плоха. Лучше, конечно, жить в мире. Тем не менее всегда надо уметь быть готовым отразить ту агрессию, которая, если вдруг получится.