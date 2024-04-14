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Житель Лиды хотел вывезти в Россию 28 тонн металла стоимостью 150 тысяч рублей

14 апреля 2024 14:28
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В Борисовском районе сотрудниками правоохранительных органов был остановлен грузовой автомобиль Volvo, в котором незаконно перевозился цветной металл на общую сумму более 150 000 рублей. Об этом информирует МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

Водитель, проживающий в Лиде, не смог показать документацию на груз, который он собирался, по его словам, продать в РФ. В итоге металл и транспортное средство были изъяты, а в его отношении составлен акт о незаконной предпринимательской деятельности. Ему грозит штраф и конфискация товара.

# ЧП # общество

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