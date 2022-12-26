Марианна Щёткина: «Дипломаты должны встать на правильные рельсы и решать вопросы в интересах людей»

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу « По существу » собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:

Момент, а теперь посмотрите, опять-таки вернусь к Союзному государству, с 2000 года реализовано более десяти программ по укреплению пограничной безопасности за счет средств союзного бюджета, укрепление инфраструктуры военных объектов, тыловые объекты – то, что нужно сегодня. Мы даже не думали, что это пригодится. Мы всегда верили в то, что все будет хорошо, и политика будет только способствовать процветанию. Сегодня нам пригодилось это как никогда. Поэтому еще момент – в нас тоже никто не заинтересован. Нужны дешевые ресурсы и человеческие ресурсы – вот еще что.

Им не нужна высокотехнологичная страна, наши технологии и самостоятельность. Поэтому эта инновационность, цифровизация, технологическая независимость – к чему и идем – вот это должно быть обязательным условием нашего развития и стабильности. И еще один момент, мы с вами говорим и рассуждаем с позиции силы – это правильно, потому что сегодня такая ситуация. Но у нас есть дипломатические корпусы у всех – у каждого государства. И сегодня мы должны говорить о том, что сегодня дипломаты должны встать на правильные рельсы и решать вопросы в интересах людей, потому что люди и правительство – это разные позиции.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Как-то вы сказали: должны встать. А они не встали?

Марианна Щеткина:

Не встали.

Кирилл Казаков, СТВ:

Марианна Акиндиновна, Андрей Петрович сказал: если дипломаты не смогут, военные точно – тут вопросов нет.

Марианна Щеткина:

На хорошей ноте скажу. Смотрите, в 2022 году у нас назывались учения «Союзная решимость», а в следующем – «Щит Союза», поэтому защищены.