Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу « По существу » собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Петь, смотри, мы с Ириной Васильевной говорили, что союзничество и вообще союзы – в этой основе лежит экономика. На прошлой неделе, помнишь, в ООН голосовали союзники США. В чем экономика голосовать против героизации людей, которые победили нацизм? Или как они говорят, мы сейчас должны поддерживать фашизм. То есть Великобритания, бывшие страны-враги: Италия, Япония, Германия, Украина, Румыния голосуют «за». Это же тоже союзнические отношения.

Петр Петровский, политолог:

ООН завязана банковская сфера союзников США на соответствующие структуры.

Кирилл Казаков:

То есть везде экономика?

Петр Петровский:

Конечно, просто мы должны понимать, что здесь вопрос государства и капитала. То есть тот же самый Европейский Союз, те же самые компании, посмотрим, как они ведут себя. Они выводят средства в Соединенные Штаты Америки. Они зависимы от них, потому что эти корпорации мыслят не национальными интересами, а они фактически используют другие государства в своих транснациональных интересах. Им все равно: сегодня Германия, завтра США, послезавтра еще третье государство.