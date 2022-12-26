Сергей Дик: о Западе: «Мы с вами для них дикие джунгли. А они сад цветущий»

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Петь, смотри, мы с Ириной Васильевной говорили, что союзничество и вообще союзы – в этой основе лежит экономика. На прошлой неделе, помнишь, в ООН голосовали союзники США. В чем экономика голосовать против героизации людей, которые победили нацизм? Или как они говорят, мы сейчас должны поддерживать фашизм. То есть Великобритания, бывшие страны-враги: Италия, Япония, Германия, Украина, Румыния голосуют «за». Это же тоже союзнические отношения.
Петр Петровский, политолог:
ООН завязана банковская сфера союзников США на соответствующие структуры.
Кирилл Казаков:
То есть везде экономика?
Петр Петровский:
Конечно, просто мы должны понимать, что здесь вопрос государства и капитала. То есть тот же самый Европейский Союз, те же самые компании, посмотрим, как они ведут себя. Они выводят средства в Соединенные Штаты Америки. Они зависимы от них, потому что эти корпорации мыслят не национальными интересами, а они фактически используют другие государства в своих транснациональных интересах. Им все равно: сегодня Германия, завтра США, послезавтра еще третье государство.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Очень интересный факт, по крайней мере, он мне запомнился по поводу военных блоков и экономики. Вот сейчас прошла информация: меняется генсекретарь Международного валютного фонда. Кто на его должность баллотируется? Комментировать нечего.
Кирилл Казаков:
Я серьезно говорю, когда ты смотришь на наших руководителей Министерства обороны и ведомств военных, это как минимум военный, прошедший школу, получивший образование, практический опыт, пусть даже на военных полигонах. И там мадемуазель, которая, возможно, даже не видела, как собирается и разбирается автомат. Как к этому относится?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Кирилл, можно я дополню, здесь говорили: геополитические интересы, противоречия – абсолютно все правильно. Но всегда забывают, что нас они любить, Петр, не будут не по каким-то политическим причинам. Ресурсов нет. А в России – ресурсы.
Кирилл Казаков:
Но мы же союзник России. Поэтому так или этак, они смотрят, как поделить Россию и поделить ресурсы. И назначить, если рассматривать Украину, кто будет гауляйтером, кто будет за этими ресурсами наблюдать.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы с вами для них дикие джунгли. А они сад цветущий.
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