«Я горжусь, что я спортивный журналист». Каким запомнился уходящий год для ведущей СТВ Юлии Силипицкой?

Новости Беларуси. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Насыщенным уходящий год был и для нашего специального корреспондента, ведущей авторской программы «Спорттаймер» Юлии Силипицкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ей особенно запомнилось в этом году? Она готова поделиться своими эмоциями. А еще сегодня, 26 декабря, у Юлии день рождения. И вся команда нашего телеканала поздравляет ее с праздником. Пусть личный Новый год будет по-настоящему хорошим.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Жалко, что я не могу снять глазами. Вот если бы я могла снимать глазами, я бы сняла и то, и то, и то, и то, и это была бы целая россыпь прекрасных моментов. Знаете, что самое удивительное? Удивительны люди-спортсмены. Я горжусь своими спортсменами, горжусь белорусами, я сейчас буду плакать, потому что они настоящие патриоты, герои. Они, несмотря ни на что, побеждали. Они радовали нас победами, они радовали своими результатами. Срочно гримера в студию, у меня уже текут слезы. Ну, наверное, со слезами на глазах и порадуюсь. Я горжусь тем, что наша Арина Соболенко впервые дошла до финала итогового турнира. Потрясающе!
Прекрасно, что у нас есть белорусский футбол, белорусский чемпионат. Как бы к нему ни относились, что бы ни было, но это были прекрасные эмоции. До последнего мы не знали, кто же будет обладателем титула «чемпион Беларуси по футболу». Понятное дело, выиграл «Шахтер». Но тон задал «Энергетик», молодой студенческий «Энергетик». Это тоже прекрасно. На мой вопрос в «Спорттаймере»: может ли быть футбол бесплатным? Они ответили: да, может, главное – горячее сердце.
В этом году, я считаю, что был подарок судьбы – в нашей студии «Спорттаймера» появилась глыба, не побоюсь этого слова, человек-легенда, за которым мы можем наблюдать только по телевизору, в интернете. Это Александр Александрович Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Вот так он просто взял и пришел к нам в студию. И рассказал много интересного, а потом сказал: приезжайте ко мне в Новосибирск. Команда СТВ решила, долго не думая, даже не пакуя чемоданы, отправилась в Новосибирск, где вещала в буквальном смысле каждый день по три раза репортажа. И «Спорттаймер» вышел тоже из Новосибирска. Это незабываемые впечатления!
Юлия Силипицкая:
Я горжусь, что я спортивный журналист. С наступающим Новым годом, дорогие белорусы, спортсмены, дорогие люди! Что хочется пожелать? Я вам пожелаю любви. Не забудьте поделиться, подарить маленькую частичку любви в следующем году каждому, как я ее дарю вам. С Новым годом, с новым счастьем в 2023-м!
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