«Я горжусь, что я спортивный журналист». Каким запомнился уходящий год для ведущей СТВ Юлии Силипицкой?

Новости Беларуси. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Насыщенным уходящий год был и для нашего специального корреспондента, ведущей авторской программы «Спорттаймер» Юлии Силипицкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ей особенно запомнилось в этом году? Она готова поделиться своими эмоциями. А еще сегодня, 26 декабря, у Юлии день рождения. И вся команда нашего телеканала поздравляет ее с праздником. Пусть личный Новый год будет по-настоящему хорошим.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Жалко, что я не могу снять глазами. Вот если бы я могла снимать глазами, я бы сняла и то, и то, и то, и то, и это была бы целая россыпь прекрасных моментов. Знаете, что самое удивительное? Удивительны люди-спортсмены. Я горжусь своими спортсменами, горжусь белорусами, я сейчас буду плакать, потому что они настоящие патриоты, герои. Они, несмотря ни на что, побеждали. Они радовали нас победами, они радовали своими результатами. Срочно гримера в студию, у меня уже текут слезы. Ну, наверное, со слезами на глазах и порадуюсь. Я горжусь тем, что наша Арина Соболенко впервые дошла до финала итогового турнира. Потрясающе!

Прекрасно, что у нас есть белорусский футбол, белорусский чемпионат. Как бы к нему ни относились, что бы ни было, но это были прекрасные эмоции. До последнего мы не знали, кто же будет обладателем титула «чемпион Беларуси по футболу». Понятное дело, выиграл «Шахтер». Но тон задал «Энергетик», молодой студенческий «Энергетик». Это тоже прекрасно. На мой вопрос в «Спорттаймере»: может ли быть футбол бесплатным? Они ответили: да, может, главное – горячее сердце.