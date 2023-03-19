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Мало кислорода. Почему талая вода опасна для растений?

19 марта 2023 07:13
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С приходом первого весеннего тепла необходимо тщательно следить, чтобы в саду не застаивалась талая вода, потому что в ней мало кислорода, а это вредно для корней деревьев, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Мало кислорода. Почему талая вода опасна для растений?-1

Кроме того, на затопленном участке в почве накапливаются вредные для растений вещества. Поэтому крайне важно своевременно делать канавки для стока воды. Из всех культур особенно боится длительного затопления садовая земляника, она к тому же вызревает под ледяной коркой, образующейся после сильных заморозков. Эту корку на земляничных грядках необходимо регулярно разбивать. После полного схода снега и подсыхания поверхности почвы на участке убирают всю оставшуюся с осени листву и мусор, приводят в порядок цветники.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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