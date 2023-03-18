Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию

Новости Беларуси. На пороге открытия – XVI Международный молодежный театральный форум «М.art.контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в понедельник, 20 марта, красная дорожка Могилева встретит участников и гостей одного из самых ожидаемых культурных событий в стране. На площадках форума покажут 19 спектаклей из четырех стран. Что происходит за кулисами театра накануне большой творческой встречи, увидели наши корреспонденты.

Последние репетиции учащиеся Могилевского колледжа искусств проводят на родной сцене. Уже в понедельник, 20 марта, этим номером ребята откроют молодежный форум «М.art.контакт». И чем ближе выступление на профессиональных подмостках, тем сильнее волнение.

Захар Чернецкий, учащийся Могилевского колледжа искусств:

Это большое событие, каждый год мы ждем «М.art.контакт». Это праздник, Новый год для театральных деятелей. Приезжают ребята из уголков страны, можем поделиться искусством.

Задать тон и настроение. Открывать театральный форум – большая ответственность. Номер готовили больше месяца. Работу можно назвать коллективной. Она про тот самый драйв и энергетику молодого поколения, которые нельзя увидеть, а можно только почувствовать. И чтобы история получилась, а зал поверил, важно все: от света рамп до мелких деталей.

Полина Веришко, учащаяся Могилевского колледжа искусств:

Я никогда еще не была на профессиональной сцене. Да, я на сцене очень много кручусь, с самого детства, но на сцене театра… Это очень большая честь для меня. Как для первого курса и той, кто очень любит сцену. Всем сердцем я ее люблю.

Алина Клименкова, преподаватель хореографии и сценической пластики Могилевского колледжа искусств:

Это большая честь, потому что ребята колледжа будут танцевать, делиться своей энергией на профессиональной сцене театра. Человек приходит в театр, он хочет наполниться эмоциями, чувством, энергией, чтобы он вышел из театра не холодный. И наш номер заряжает зрителя такой яркой молодой энергией, как фестиваль «М.art.контакт».

Подготовка в театре идет полным ходом. В фойе символ года – кролик, уступил свое центральное место – маске «М.art.контакт». В этой скульптуре отражение сути молодежного театрального движения. Из бутона творчества распускается поиск и смелый художественный эксперимент. Еще влажные от краски «могилевские оскары» ждут своего часа. Золотые достанутся лучшим.

Максим Чернюк, модератор международного молодежного форума:

Сегодня мы покажем 19 спектаклей из четырех стран, а также мы расширили временную сетку. Если раньше мы проводили с 21 по 27 марта, то в этом году мы решили сделать с 20-го по 27-е, потому что в этом году нашему театру 135 лет. И мы решили сделать такой подарок для зрителей.

Олег Печенко, заведующий декоративным цехом Могилевского драматического театра:

Безусловно, «М.art.контакт» невозможно не любить. Приезжает много интересных людей, коллективов. И всегда это что-то новое. Какие-то открытия, какие-то интересные вещи, которые как чудо.

Заведующая костюмерной Людмила Баранова не чувствует рук. За последние дни она перегладила сотни костюмов. Эти белые одежды из ее любимого спектакля «Беда от нежного сердца», и они настоящая беда для костюмера. Сложный фасон и плотная ткань неохотно подчиняются утюгу. Но сцена не простит халтуры.