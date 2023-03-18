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Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию

18 марта 2023 18:52
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Новости Беларуси. На пороге открытия – XVI Международный молодежный театральный форум «М.art.контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в понедельник, 20 марта, красная дорожка Могилева встретит участников и гостей одного из самых ожидаемых культурных событий в стране. На площадках форума покажут 19 спектаклей из четырех стран.

Что происходит за кулисами театра накануне большой творческой встречи, увидели наши корреспонденты.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-1

Последние репетиции учащиеся Могилевского колледжа искусств проводят на родной сцене. Уже в понедельник, 20 марта, этим номером ребята откроют молодежный форум «М.art.контакт». И чем ближе выступление на профессиональных подмостках, тем сильнее волнение.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-4

Захар Чернецкий, учащийся Могилевского колледжа искусств:
Это большое событие, каждый год мы ждем «М.art.контакт». Это праздник, Новый год для театральных деятелей. Приезжают ребята из уголков страны, можем поделиться искусством.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-7

Задать тон и настроение. Открывать театральный форум – большая ответственность. Номер готовили больше месяца. Работу можно назвать коллективной. Она про тот самый драйв и энергетику молодого поколения, которые нельзя увидеть, а можно только почувствовать. И чтобы история получилась, а зал поверил, важно все: от света рамп до мелких деталей.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-10

Полина Веришко, учащаяся Могилевского колледжа искусств:
Я никогда еще не была на профессиональной сцене. Да, я на сцене очень много кручусь, с самого детства, но на сцене театра… Это очень большая честь для меня. Как для первого курса и той, кто очень любит сцену. Всем сердцем я ее люблю.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-13

Алина Клименкова, преподаватель хореографии и сценической пластики Могилевского колледжа искусств:
Это большая честь, потому что ребята колледжа будут танцевать, делиться своей энергией на профессиональной сцене театра. Человек приходит в театр, он хочет наполниться эмоциями, чувством, энергией, чтобы он вышел из театра не холодный. И наш номер заряжает зрителя такой яркой молодой энергией, как фестиваль «М.art.контакт».

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-16

Подготовка в театре идет полным ходом. В фойе символ года – кролик, уступил свое центральное место – маске «М.art.контакт». В этой скульптуре отражение сути молодежного театрального движения. Из бутона творчества распускается поиск и смелый художественный эксперимент. Еще влажные от краски «могилевские оскары» ждут своего часа. Золотые достанутся лучшим.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-19

Максим Чернюк, модератор международного молодежного форума:
Сегодня мы покажем 19 спектаклей из четырех стран, а также мы расширили временную сетку. Если раньше мы проводили с 21 по 27 марта, то в этом году мы решили сделать с 20-го по 27-е, потому что в этом году нашему театру 135 лет. И мы решили сделать такой подарок для зрителей.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-22

Олег Печенко, заведующий декоративным цехом Могилевского драматического театра:
Безусловно, «М.art.контакт» невозможно не любить. Приезжает много интересных людей, коллективов. И всегда это что-то новое. Какие-то открытия, какие-то интересные вещи, которые как чудо.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-25

Заведующая костюмерной Людмила Баранова не чувствует рук. За последние дни она перегладила сотни костюмов. Эти белые одежды из ее любимого спектакля «Беда от нежного сердца», и они настоящая беда для костюмера. Сложный фасон и плотная ткань неохотно подчиняются утюгу. Но сцена не простит халтуры.

Могилёв готовится к большому театральному форуму. Обещают диалог со зрителем и глубокую философию-28

Людмила Баранова, заведующая костюмерным цехом Могилевского драматического театра:
Все должно быть красиво, отутюжено, потому что это лицо театра. Как дома гостей ты ждешь, так и здесь.

Много мыслей и творческого пространства. Театр уходит от минимализма, в моде опять пышность, красочность и многолюдность на сцене. Новые неординарные подходы, когда в главной роли звук, заставят зрителей включить воображение. Произведения нестареющей классики оденут в юмор и частушки, на сцене оживут старинные фотографии. Диалог со зрителем и глубокая философия, каждый в зале получит ответы на свои вопросы.

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# Театр # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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