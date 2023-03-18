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Соглашение о совместной деятельности и план работы на два года. Итоги встречи партий «Белая Русь» и «Единая Россия»

18 марта 2023 18:43
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Взаимодействие новой белорусской партии с политическими объединениями дружественных стран. Первый шаг на пути к сотрудничеству не заставил себя ждать. 18 марта состоялась встреча представителей «Белой Руси» с делегацией от «Единой России», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем для обсуждения масса, однако ключевой стала защита общих интересов.

Соглашение о совместной деятельности и план работы на два года. Итоги встречи партий «Белая Русь» и «Единая Россия»-1

Уже в апреле, сразу после регистрации «Белой Руси», политические объединения намерены подписать соглашение об основах межпартийной деятельности. А также протокол, в котором будет отражен конкретный план работы на ближайшие два года. «Белая Русь» и «Единая Россия» станут мощным тандемом, который сможет отстаивать и защищать общие интересы наших стран. Действовать совместно партии смогут по целому ряду направлений: это проекты в рамках Союзного государства, гуманитарной сфере, по сохранению исторической памяти, формированию патриотических ценностей у молодежи.

Соглашение о совместной деятельности и план работы на два года. Итоги встречи партий «Белая Русь» и «Единая Россия»-4

Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»:
Первые наши совместные мероприятия могут быть предъявлены уже в июне нашим избирателям, нашим народам. И не только нашим народам, кстати сказать. И будут иметь значение как для развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства, так и позволят консолидировать в значительно большей степени площадку СНГ, говоря шире, даже постсоветского пространства. И естественно, мы рассчитываем и на другие форматы. У вас на съезде называлась Шанхайская организация сотрудничества.

Соглашение о совместной деятельности и план работы на два года. Итоги встречи партий «Белая Русь» и «Единая Россия»-7

Партийную дипломатию Беларусь и Россия нацелены развивать и с другими дружественными странами. Со всеми, кому близка и небезразлична тема укрепления государственного суверенитета и отстаивания национальных интересов.

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# Беларусь-Россия # общество # Андрей Климов # Фотофакт

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