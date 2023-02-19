Воспользуйтесь известковым молоком. Как обработать деревья, чтобы защитить их от перепадов температур?

Февраль – самый непредсказуемый месяц года. Он может быть теплым, но за несколько дней может похолодать до очень низких температур, и это погубит поторопившиеся раскрыться почки, рассказали в программе «Плюс-минус». Поэтому при сильных перепадах температур надо наблюдать, как зимуют деревья и кустарники.