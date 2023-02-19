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Воспользуйтесь известковым молоком. Как обработать деревья, чтобы защитить их от перепадов температур?

19 февраля 2023 07:03
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Февраль – самый непредсказуемый месяц года. Он может быть теплым, но за несколько дней может похолодать до очень низких температур, и это погубит поторопившиеся раскрыться почки, рассказали в программе «Плюс-минус». Поэтому при сильных перепадах температур надо наблюдать, как зимуют деревья и кустарники.  

Воспользуйтесь известковым молоком. Как обработать деревья, чтобы защитить их от перепадов температур?-1

Некоторые садоводы еще в январе срезали ветки абрикоса, вишни, черешни и дома поставили в воду. Если появлялись бутоны, цветки, зеленый конус, значит все в порядке. Меньше последствий от перепадов температуры у деревьев, крона которых обработана известковым молоком (200-300 граммов извести на 10 литров воды). Это защищает ветви от солнечных ожогов и сдерживает набухание и подмерзание почек.

Воспользуйтесь известковым молоком. Как обработать деревья, чтобы защитить их от перепадов температур?-4

Эту работу можно сделать в теплый февральский день. Прекрасно защитит штамб известковое тесто (густой раствор извести), в которое для лучшего сцепления подмешивают обойный клей или мучной клейстер. Благодаря белому цвету покрытие обеспечивает меньший нагрев от солнца, а также способствует борьбе с мхами и лишайниками, поселяющимися на штамбе дерева.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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