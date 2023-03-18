В этом хозяйстве бычки не набирают вес, а работники недосчитываются нулей в зарплате. Кто виноват – разбирались на СТВ

Новости Беларуси. Не письмо, а настоящий крик души написали животноводы из Могилевской области на горячую линию СТВ. И наши корреспонденты не могли остаться в стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В замкнутый круг попали животноводы сельхозпредприятия «Октябрь-Березки». Единственный в Хотимском районе комплекс по откорму крупного рогатого скота вынужден сидеть на диете. От дефицита комбикормов здесь страдают не только животные, но и люди, чья зарплата напрямую зависит от привесов. Решить фермерскую задачу попыталась Юлия Мычка.

Для нас это, конечно, крик души. Мы устали уже обращаться ко всем. Звонить, писать, говорить с председателем ходить. Никто не слышит.

Этот деревенский стрит-арт больше не актуален. Такими упитанными коровы в хозяйстве «Октябрь-Березки» выглядят только на рисунках. В реальной жизни животных здесь словно держат на строгой диете. Мизерные суточные привесы привели к тому, что почти годовалый бычок весит в два раза меньше нормы.

Вон он стоит вообще, может, 80 килограмм. Ему нужна мука, концентраты ему надо. Он не хочет это есть.

По мнению животноводов, бычки не набирают вес из-за отсутствия в кормовой базе концентратов. Именно они влияют на интенсивность роста и заставляют стрелку весов двигаться вперед. Вместе с цифрами растет и зарплата.

Анна Анженко, заведующая комплексом сельхозпредприятия «Октябрь-Березки»:

Если бы люди получали среднесуточный привес свыше 701 грамма, они получали бы... 1 500 где-то выходило. Но если бы они набирали 500 грамм, у нас выходит «минималка» – 554 рубля.

Простая, на первый взгляд, формула, загнала животноводов в тупик. Пробел в технологической цепочке – кормовой стол без комбикорма – сводит их работу к нулю. Выходит, сколько ни старайся – денег не заработаешь. По мнению людей, они обречены на «минималку» до тех пор, пока в кормушках не появится сбалансированный дефицит.

Чистенько. Что от нас зависит – мы все выполняем. Сено кладем, сенаж, подстилаем. Смотрим, убираем все.

Похвастаться своей зарплатой в бригаде животноводов некому. Не деньги, а слезы в прямом и переносном смысле.

Светлана Гракова, животновод сельхозпредприятия «Октябрь-Березки»:

Хочется просто плакать. Просто некуда уже пойти людям. Нас осталось тут 8 человек, один на моноблоке, один на откорме. И мы не можем никуда достучаться ни к кому.

Комбикормовые смеси здесь стали дефицитом еще осенью. Из-за погодных условий зерна для них собрали на четверть меньше, чем нужно. В октябре неожиданно договор о сотрудничестве с хозяйством расторг Могилевский мясокомбинат. Из четырехтысячного поголовья больше половины животных здесь доращивали и откармливали для него.

Именно это предприятие обеспечивало комплекс нужными концентратами. Его главное условие – привесы не меньше 700 граммов в сутки – не оправдались даже при полном обеспечении всем необходимым. В итоге вместо того, чтобы заработать, колхоз остался в убытке.

Михаил Куксенков, председатель Хотимского райисполкома:

Могилевский мясокомбинат принял решение переместить скот на другие площадки. И естественно, при отгрузке скота, реализации каждая голова взвешивалась. И получился результат -47 тонн отвеса. Естественно, люди получали зарплату авансом. Поэтому был перерасчет заработной платы и вышла минимальная заработная плата. На сегодня имеется полная потребность – сенаж, силос. Да, есть вопросы по комбикорму, но отрабатывается вопрос с «Климовичским КХП», чтобы через неделю завезти, получить этот объем, который необходим для выращивания скота.

Чтобы понять, когда именно стали падать привесы, а вместе с ними и зарплата хотимских животноводов, бухгалтерию подняли за последние два года. Выяснилось, что результаты труда у всех разные, и некоторым сотрудникам все же удавалась преодолеть заветный рубеж в 700 граммов и получить достойную зарплату.

Тамара Лепшова, главный экономист сельхозпредприятия «Октябрь-Березки»:

Если ты постоянно делаешь работу так, как, например, на конвейере. Без брака, то в конце концов выходит результат при тех же самых… Но если ты сегодня там кому-то не допоил, кому-то не доклал, кому-то не постелил. Результат, естественно, будет другой.

С середины февраля в хозяйстве новый руководитель. На днях здесь прошло собрание. Людей успокоили и нашли выход.

Александр Боровцов, и.о. директора сельхозпредприятия «Октябрь-Березки»:

Чтобы сохранить трудовой коллектив, а также сохранить благосостояние работников, будет просчитана средняя заработная плата по комплексу и будет применена для всех работников комплекса откорма.

К вечеру наших съемок на комплекс уже привезли комбикорм для маленьких телят. В ближайшее время концентраты появятся на столе и у остальных животных, их планируют получить в счет будущего урожая.